chabry na ślub

Ogólne informacje o chabrach

Chaber (bławatek) to kwiat z rodziny astrowatych. W Polsce jest popularnym chwastem, który rośnie w zbożach. Występują także jego odmiany ogrodowe. Roślina dorasta do wysokości 90 cm. Ma słabo wykształcone liście i chudą, rozgałęzioną łodygę. Jej głównym atutem są delikatne kwiaty o charakterystycznych postrzępionych płatkach.

Zastosowanie chabrów

We florystyce ślubnej chabry wykorzystywane są głównie na ślubach i weselach w stylu rustykalnym. Idealnie nadają się do wianków - ich długie łodygi, pozwalają zapleść misterne konstrukcje. W bukietach ślubnych najlepiej prezentują się w pojedynkę lub w towarzystwie innych polnych kwiatów np. rumianków. Stosowane są także w białych bukietach z róży gałązkowej, eustomy czy goździków do przełamania kolorystyki. Nam osobiście najbardziej podobają się chabry w towarzystwie anemonów w białym i niebieskim kolorze.

Na weselach w stylu rustykalnym chabry będą też doskonałe do wykonania subtelnych bukietów na stoły.

Kolorystyka chabrów

Polne chabry występują jedynie w kolorze niebieskim, odmiany ogrodowe natomiast w kolorach: niebieskim, różowym i białym.

Zapach

Chabry wydzielają bardzo subtelny, prawie niewyczuwalny zapach.

Sezon na chabry

Chabry kwitną od maja do sierpnia.

Cena

Chabry najlepiej zrywać samemu na łące lub kupować na targowiskach. W kwiaciarniach może być problem z ich dostaniem. Niemniej jednak jeśli wcześniej uprzedzimy florystkę o zamiarze wykonania bukietu z tych kwiatów, bez problemu nam je zdobędzie. Cena za bukiet chabrów może być różna w zależności od miejsca zakupu.

Trwałość chabrów

Chaber jeśli ma tylko dostęp do świeżej wody jest kwiatem trwałym. W wazonie postoi do kilku dni, w końcowej fazie wybarwiając swoje niebieskie płatki na bladoniebieskie i białe. Bez wody powinien wytrzymać całą ceremonię ślubną.

Symbolika

Chaber symbolizuje nieśmiałość.

