eustoma na ślub

Ogólne informacje o eustomie

Eustoma naturalnie rośnie na łąkach Ameryki Północnej i Środkowej. W Polsce jest uprawiana głównie na kwity cięte, ale także coraz częściej jako roślina doniczkowa.

Eustoma osiąga wysokość od 15-60 cm. Na końcu jej pędów znajdują się delikatne kwiaty, przypominające zwinięte, niepełne róże. Łodygi ozdobione są małymi, ostro zakończonymi listkami, które dodają uroku całej roślinie.

Zastosowanie

Eustoma ma szerokie zastosowanie w florystyce. Szczególnie popularna wydaje się jednak w dekoracjach ślubnych. Jej delikatne kwiaty doskonale prezentują się w romantycznych i rustykalnych wiązankach ślubnych, gdzie występują w pojedynkę lub w towarzystwie innych kwiatów. Szczególnie dobrze współgrają z różami, hortensjami, goździkami czy peoniami. W kompozycjach wykorzystywane są zarówno rozwinięte kwiaty jak również pąki.

Kolorystyka eustomy

Kwiaty eustomy bywają w białym, kremowym, zielonym, różowym oraz fioletowym kolorze. Dostępne są także odmiany mieszane np. biało-fioletowe czy biało-różowe.

Zapach

Eustomy wydzielają bardzo delikatny zapach podobny do róż.

Sezon na eustomę

Główne kwitnienie eustomy przypada w czerwcu, lipcu i sierpniu. W kwiaciarniach jednak dostępna jest bez problemów przez cały rok.

Cena eustomy

Eustomy to kwiaty o umiarkowanej cenie, która waha się w zależności od miesiąca. Pęczek 10 kwiatów kupimy w cenie od 25 – 40 zł.

Trwałość

Patrząc na delikatne kwiaty eustomy wydaje się, że to roślina bardzo nietrwała. Nic bardziej mylnego! W praktyce okazuje się, że to kwiat bardzo wytrzymały, który doskonale sprawdzi się nie tylko w wiązance ślubnej i dekoracjach kościoła, ale także w wiankach, przypinkach do włosów, butonierkach czy dekoracjach samochodu. Cięta eustoma mając dostęp do wody bardzo długo zachowuje świeżość.

Symbolika

Eustoma symbolizuje niewinność.

