mieczyki na ślub

fot. Fotolia/Polki.pl

Ogólne informacje o mieczykach

Mieczyki to rośliny, które naturalnie występują na południu Europy, południowej Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. W Polsce uprawiane są w przydomowych ogródkach oraz na kwiaty cięte. To rośliny bulwiaste, o pięknych dużych kwiatach, sztywnej łodydze zgrubiałej u nasady oraz spłaszczonych prostych liściach. Kwiaty mieczyków rozkwitają się stopniowo od dołu do góry.

Zastosowanie

We florystyce ślubnej mieczyki wykorzystywane są najczęściej w dekoracjach kościołów oraz stołów weselnych. Rzadko używane jako komponent bukietów ślubnych. A szkoda, bo przy ich udziale można by było wyczarować bajeczne wiązanki. Mieczyki mogą stanowić dodatek do bukietów jak również tworzyć go w 100 proc. Kwiaty mieczyków można umieścić na klasycznym mikrofonie, tworząc w ten sposób wiązankę w kształcie kuli. My jesteśmy jednak zwolenniczkami długich, eleganckich, prostych bukietów, które wykorzystują naturalną anatomię tych kwiatów. Aby, powstała taka wiązanka wystarczy złożyć ze sobą 4 rozkwitnięte mieczyki, a ich łodygi przewiązać ozdobną wstążką.

fot. Fotolia

Aby wszystkie pąki mieczyków rozkwitły się, należy urwać najwyżej położony pąk.

Kolorystyka mieczyków

Kolorystyka mieczyków, podobnie jak tulipanów, jest praktycznie nieograniczona. Jednymi z najciekawszych są mieczyki w kolorach: zielonym, burgundowym oraz chabrowym. Oprócz odmian jednokolorowych dostępne są także wielobarwne np. biało-czerwone, żółto-fioletowe, różowo-białe, fuksjowo-żółte, kremowo-żółte czy różowo-biało-żółte.

Zapach

Z reguły mieczyki nie wydzielają woni. Bywają jednak odmiany, które charakteryzują się bardzo przyjemnym, kwiatowym zapachem.

Sezon na mieczyki

W Polsce sezon na mieczyki trwa od czerwca do września. Poza sezonem raczej nie przyjęło się sprowadzać tych kwiatów z zagranicy.

Jeśli zależy nam na konkretnej odmianie mieczyka, należy wcześniej dowiedzieć się, w jakim czasie dokładnie przypada jego kwitnienie.

fot. Fotolia

Cena mieczyków

Mieczyki to kwiaty tanie. W hurcie kosztują poniżej złotówki za sztukę. W handlu detalicznym średnia cena waha się od 1 do 1,5 zł.

Trwałość

Mieczyki są kwiatami trwałymi. Kwiaty bez problemu wytrzymają w butonierce oraz jako ozdoba włosów przez okres ślubu i wesela. Jeden warunek - muszą być świeże! W wazonach postoją do tygodnia.

fot. Fotolia

Symbolika

Mieczyki symbolizują świeżość uczuć.

