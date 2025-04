Marzysz o pracy zdalnej? Wydaje ci się, że to byłby pełen komfort - pracujesz kiedy chcesz i gdzie chcesz. Zanim jednak zdecydujesz się na takie rozwiązanie, sprawdź, jakie kłopoty mogą się wiązać z pracą z dala od siedziby firmy.

Praca zdalna - 7 minusów

1. Brak samodyscypliny

Podstawowe zagrożenie dla zdalnych pracowników jest takie, że nagle stracimy ochotę na pracę. Siedząc w domu, trudno jest się zmobilizować do zajęcia się przez kilka godzin wyłącznie pracą, a nie przyjemnościami. Praca zdalna nie nadaje się dla nikogo, kto sam z siebie nie jest karny i zdyscyplinowany.

2. Brak zorganizowania

Lubisz porządek? Masz na wszystko czas? Jeśli tak, ten problem nie będzie cię dotyczył. Jeśli jednak nie posiadasz umiejętności organizacyjnej, może być ci trudno odpowiednio zarządzać czasem tak, by poświęcać go dostatecznie długo na pracę, na obowiązki domowe oraz na wszelkie inne rzeczy. Może warto zainwestować w dobry kalendarz i wszystkie zadania zapisywać sobie i wykonywać je po kolei, nie ociągając się?

3. Wydłużony czas pracy

W pracy jesteś 8 godzin i zasadniczo przez ten czas powinnaś faktycznie pracować. Nie masz do dyspozycji wielu sprzętów, które są w domu i niewiele cię rozprasza. Pracując w domu, może się okazać, że zamiast 8 godzin, siedzisz za biurkiem dużo więcej czasu, bo zamiast wykonać do końca rzeczy z pracy, co chwila robisz coś innego. Szczególnie mogą cię rozpraszać obowiązki domowe.

4. Konflikty ze współpracownikami

Ty jesteś w domu, koledzy w biurze. Nie dziw się zatem, że mogą pojawiać się między wami jakieś nieporozumienia. Nie słyszysz wszystkich rozmów, jakie toczą się w firmie i pewne informacje mogą do ciebie nie dotrzeć. Musisz nauczyć się cierpliwości i lepiej, zamiast kłócić się z kimś przez telefon, zapytaj dokładnie o daną sprawę. Im mniej niejasności, tym mniej nieprzyjemnych sytuacji.

5. Izolacja od kontaktów międzyludzkich

Cały dzień siedzisz w domu, do dyspozycji masz komputer i telefon, ale to zupełnie nie to samo, co kontakt z żywym człowiekiem. W pracy nie tylko wykonujesz swoje zadania, lecz także budujesz relacje, dowiadujesz się czegoś o współpracownikach, czasami nawet w przerwie możesz trochę poplotkować. A w domu? No właśnie, jesteś tego pozbawiona. Jeśli należysz do osób towarzyskich i potrzebujących nawiązywać kontakty z ludźmi, lepiej nie decyduj się na pracę zdalną.

6. Znudzenie, rutyna

Praca w domu może zacząć ci nieźle doskwierać. Każdy dzień zacznie wyglądać podobnie, domowe krzesło przestanie być już takie wygodne, zaczniesz odczuwać brak ruchu, znużenie. To bardzo poważne zagrożenie, nie chcesz chyba stać się nudziarą, kiedy nie masz nawet czterdziestu lat. Pracując zdalnie, koniecznie znajdź sobie pasję, która zmusi cię do wychodzenia z domu i zapewni ci odpowiednią dawkę adrenaliny, by życie wciąż było dla ciebie przygodą, a nie monotonią i rutyną.

7. Brak zdrowej rywalizacji z kolegami z pracy

Pracujesz w domu i omija cię wyścig szczurów. Nie dopuść jednak do tego, żeby w ogóle przestać z kimkolwiek rywalizować, bo może się za jakiś czas okazać, że zostałaś daleko w tyle za kolegami, którzy są na bieżąco z wszelkimi nowinkami z twojej branży. Staraj się dorównywać im kroku i ciągle się rozwijaj, nie poprzestawaj na tym, co do tej pory osiągnęłaś.

