Coraz więcej osób decyduje się (z wyboru lub z konieczności) na tzw. pracę zdalną, czyli po prostu pracę w domu. Wykonuje się ją na ogół dzięki połączeniom internetowym lub przez telefon.

Praca zdalna wydaje się być kuszącą perspektywą - kto nie chciałby zaczynać obowiązków służbowych leżąc w łóżku z laptopem i delektując się pyszną kawą? Czy jednak praca w domu zawsze jest dobrym rozwiązaniem? Praca zdalna ma swoje wady i zalety. Sprawdź, jakie!

Praca zdalna - wady i zalety:

1. Zalety pracy zdalnej:

Brak konieczności dojazdu

Dla pracowników największą zaletą pracy zdalnej jest oszczędność czasu i pieniędzy, związana z brakiem dojazdów. Zwiększające się koszty biletów komunikacji miejskiej i coraz wyższe ceny paliwa sprawiają, że dla wielu osób ta kwestia ma niebagatelne znaczenie - dzięki pracy w domu mogą zaoszczędzić kilkaset złotych miesięcznie.

Praca zdalna to świetne rozwiązanie także dla osób mieszkających w dużej odległości od miejsca pracy. Spędzanie kilku godzin dziennie w podróży mogłoby uniemożliwić zatrudnienie w danej firmie - praca zdalna te ograniczenia eliminuje.

Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą być aktywne zawodowo bez wychodzenia z domu!

Swobodne zarządzanie czasem

Nie wszystkim odpowiada ośmiogodzinne siedzenie za biurkiem - wiele osób wykonuje wtedy swoje obowiązki mniej efektywnie. Praca zdalna umożliwia swobodne planowanie zlecenia. Swoje zadania możesz wykonywać nawet w nocy, a jeśli masz ochotę na siedzenie w parku z laptopem, nikt nie może ci przecież tego zabronić - pod tym względem sama jesteś swoim szefem!

To duży plus zwłaszcza wtedy, gdy masz rodzinę. Pracując, możesz jednocześnie gotować obiad lub pilnować bawiącego się kilkulatka.

Brak towarzystwa

Niektórzy nie lubią pracy zespołowej, nie mogą również się skupić, gdy przy sąsiednim biurku koleżanka rozmawia przez telefon, a w pomieszczeniu kilka osób stuka głośno w klawiaturę.

Praca zdalna oznacza również brak bezpośredniego nadzoru - kontakt z szefem to głównie rozmowy telefoniczne, maile, a także sporadyczne wizyty w biurze. Dla wielu osób jest to ogromny plus pracy zdalnej!

2. Wady pracy zdalnej

Konieczność dużej samokontroli

Swobodne zarządzanie własnym czasem może niekiedy przemienić się w wadę pracy zdalnej. Jeśli jesteś osobą dobrze zorganizowaną, raczej nie będziesz mieć z tym problemu.

Jednak kiedy nie masz silnej woli, ryzyko jest duże - w domu rozpraszać cię będzie wiele czynników. Pokus do porzucenia obowiązków jest sporo i może się zdarzyć, że będziesz mieć duże trudności z wykonaniem swoich zadań w terminie.

Brak kontaktu z ludźmi

Praca to nie tylko ścisłe wykonywanie swoich obowiązków. To również rozmowa ze współpracownikami, wspólna przerwa obiadowa, pomoc przy trudniejszych projektach, itp. Pracując w domu, jesteś pozostawiona sama sobie. Jeśli nie jesteś typem samotnika, brak kontaktu z innymi może stać się dla ciebie dużym problemem. Wiele osób nie lubi zamykać się w czterech ścianach, więc staje się to dla nich wadą pracy zdalnej.

Brak umowy o pracę

Przy tego rodzaju pracy w większości przypadków pracownik podpisuje umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Otrzymanie umowy o pracę graniczy wtedy z cudem!

Oczywiście pociąga to za sobą wiele negatywnych konsekwencji - pojawia się wtedy problem np. ze składkami ZUS.

