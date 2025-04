Pracodawca i pracownik muszą wyrazić taką samą chęć świadczenia pracy. Telepraca jest takim samym rodzajem zatrudnienia, tak jak w każdym miejscu pracy.

Spis treści:

Telepraca przypomina trochę pracę zdalną w domu. Pracownik jest wtedy w stałym kontakcie z pracodawcą. Wykonuje swoje obowiązki poza zakładem pracy. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które łączą pracę z obowiązkami rodzinnymi, są niepełnosprawne, łączą pracę ze studiami lub mieszkają z dala od firmy. O podjęciu przez pracownika telepracy, pracodawca przy podpisywaniu umowy powinien uwzględnić to w umowie. Należy pamiętać, by omówić sprawy związane z:

wymiarem czasu pracy,

wynagrodzeniem,

warunkiem wykonywania pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

miejscem wykonywania pracy,

rodzajem pracy,

terminem jej rozpoczęcia.

Telepraca a praca zdalna to nie jest to samo pojęcie. Poniżej ukazane są ich różnice:

przekazywanie wyników pracy – jeśli chodzi o telepracę, to ustalane są konkretne czynności w umowie o pracę, w porozumieniu z pracownikiem, a wyniki pracy zdalnej zostać mogą ustalone w poleceniu pracodawcy,

– jeśli chodzi o telepracę, to ustalane są konkretne czynności w umowie o pracę, w porozumieniu z pracownikiem, a wyniki pracy zdalnej zostać mogą ustalone w poleceniu pracodawcy, zgoda pracownika – telepraca ustalona jest na podstawie porozumienia pracownika oraz pracodawcy, a praca zdalna tylko za zgodą pracodawcy.

Są jednak aspekty, które łączą te dwie formy pracy. Na pewno jest to zapewnienie niezbędnych narzędzi pracy pracownikowi. W przypadku telepracy istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu.

Jak w każdej pracy bywają wady i zalety. Zanim zdecydujesz się na telepracę, powinnaś poznać wszystkie za i przeciw. Poniżej kilka z nich:

Wady telepracy

mniejsza kontrola nad pracownikiem – od pracodawcy wymaga to kredytu zaufania w stosunku do pracowników. Jednak ciężko jest mu na bieżąco kontrolować ich pracę, gdy wykonuje się swoje obowiązki z domu. Telepracownik nie będzie tak blisko związany z firmą, jak pracownik stacjonarny,

– od pracodawcy wymaga to kredytu zaufania w stosunku do pracowników. Jednak ciężko jest mu na bieżąco kontrolować ich pracę, gdy wykonuje się swoje obowiązki z domu. Telepracownik nie będzie tak blisko związany z firmą, jak pracownik stacjonarny, nieodpowiednia dla wszystkich branż – z tej formy zatrudnienia korzystają chętnie informatycy, graficy, dziennikarze itp. Jednakże są zawody, które wymagają fizycznej obecności pracownika i kontaktu z klientem, więc telepraca nie sprawdzi się w tym wypadku dobrze,

– z tej formy zatrudnienia korzystają chętnie informatycy, graficy, dziennikarze itp. Jednakże są zawody, które wymagają fizycznej obecności pracownika i kontaktu z klientem, więc telepraca nie sprawdzi się w tym wypadku dobrze, większe zacieranie granic między pracą a czasem wolnym – pracownik zdalny może być w pracy 24 godziny na dobę. Zatarcie granic między czasem wolnym a telepracą doprowadzić może do zaniedbania sfer prywatnych,

– pracownik zdalny może być w pracy 24 godziny na dobę. Zatarcie granic między czasem wolnym a telepracą doprowadzić może do zaniedbania sfer prywatnych, brak stałego wynagrodzenia oraz nieregularne dochody ,

, spędzanie czasu bez współpracowników.

Zalety telepracy

mniejszy stres – w domowym zaciszu pracownik poczuć się może swobodniej. Nikt nie patrzy na ręce oraz nie wywiera niepotrzebnej presji,

– w domowym zaciszu pracownik poczuć się może swobodniej. Nikt nie patrzy na ręce oraz nie wywiera niepotrzebnej presji, oszczędność kosztów i czasu – pracodawca ponosi niższe koszty związane z organizacją i utrzymaniem stanowiska pracy. Zmniejsza się liczba nadgodzin i zwolnień chorobowych,

– pracodawca ponosi niższe koszty związane z organizacją i utrzymaniem stanowiska pracy. Zmniejsza się liczba nadgodzin i zwolnień chorobowych, praca w wyznaczonych przez siebie godzinach ,

, możliwość wykonywania obowiązków domowych ,

, poczucie niezależności ,

, brak dojeżdżania do pracy.

Wyróżnia się następujące rodzaje telepracy:

telepraca domowa – wykonywana w domu pracownika,

– wykonywana w domu pracownika, telepraca zmienna – wykonywana w domu pracownika i w biurze,

– wykonywana w domu pracownika i w biurze, telechatki – wykonywana praca w odpowiednich pomieszczeniach szkolnych czy gospodarczych,

– wykonywana praca w odpowiednich pomieszczeniach szkolnych czy gospodarczych, telepraca mobilna – wykonywana poza siedzibą firmy, dla osób, które przemieszczają się przez większość swojego czasu,

– wykonywana poza siedzibą firmy, dla osób, które przemieszczają się przez większość swojego czasu, telepraca świadczona w telecentrum – wykonywana w punktach znajdujących się z dala od firmy.

Najważniejszymi cechami telepracy są:

nieustalone godziny pracy,

elastyczność miejsca pracy,

ruchomość czasu pracy,

wykonywanie przez pracownika swoich obowiązków za pośrednictwem Internetu,

brak ciągłej kontroli pracownika.

Telepraca może być efektywna w każdej sytuacji, a nawet, gdy pracownik stosuje się do określonych zasad postępowania. Do opisania odpowiedniej telepracy zaliczyć można:

zadbanie o swobodne miejsce do pracy,

utrzymanie samodyscypliny,

dbanie o work-life balance,

robienie sobie regularnych przerw,

dobre zorganizowanie pracy,

efektywne zarządzanie czasem,

wyznaczanie odpowiednich godzin pracy.

