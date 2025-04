Wybierz odpowiednie miejsce do pracy

Najlepiej będzie, jeśli na swoją pracownię przeznaczysz oddzielny pokój. Łatwiej się wtedy skoncentrować i skupić na pracy. Poza tym nie należy łączyć przestrzeni prywatnej z zawodową. Jeśli masz małe mieszkanie, oczywiście możesz wydzielić odpowiednie miejsce w salonie lub sypialni. Jeżeli mieszkasz sama, nie ma to większego znaczenia, ale jeśli dzielisz mieszkanie z partnerem, wybierz na pracownię takie miejsce, które będzie komfortowe zarówno dla ciebie jak i dla niego. Weź pod uwagę rytm dnia partnera.

Umebluj pracownię stosownie do własnych potrzeb

Pierwszym meblem, który kupujemy, gdy urządzamy pracownię jest biurko. Powinno być ono na tyle szerokie, aby mieściły się na nim niezbędne dokumenty, komputer i inne przedmioty, z których korzystamy podczas pracy. Wszystko powinno mieć swoje miejsce. Jeśli zminimalizujesz swoje potrzeby na początku, później może się okazać, że nie masz gdzie przechowywać kolejnych dokumentów czy książek. Biuro powinno być tak zorganizowane, byśmy mieli swobodny dostęp do rzeczy, których często używamy.

Przydadzą się zatem dodatkowe szafki, regał na dokumenty, komoda z szufladami. Oprócz tego zadbaj o wygodne krzesło. Nie powinno być ono jednak ani zbyt miękkie, ponieważ wywołuje senność, ani za twarde, gdyż jest po prostu niewygodne. Cały czas miej na uwadze to, że pracując w domu, spędzisz na nim kilka godzin dziennie.

A może biurko z systemem Sit'n stand?

Zakup biurka z regulowaną wysokością może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Taki mebel pozwala uniknąć problemów z kręgosłupem. Długie siedzenie w jednej pozycji, nawet na dobrze dobranym krześle, powoduje dyskomfort fizyczny, np. bóle pleców, stawów i ramion. Biurko z regulowaną wysokością pozwala na zmianę pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie bez konieczności przerywania pracy. Dzięki temu nie obciążamy nadmiernie kręgosłupa, jak ma to miejsce przy klasycznych biurkach.

Pamiętaj o odpowiednim oświetleniu

Niektórzy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest prawidłowe oświetlenie w pracowni. Jeżeli zastosujemy się do odpowiednich zasad, praca będzie przyjemnością. Jeżeli natomiast biuro ma ciemne lub bardzo sztuczne światło, oczy szybko się męczą i praca staje się nużąca i uciążliwa. Specjaliści radzą, by lampka oświetlała jasno tylko te przedmioty, z których najczęściej korzystamy.

Trzeba pamiętać, aby nie używać zbyt jaskrawej, ani zbyt ciemnej żarówki, barwa światła powinna być zbliżona do naturalnego. Światło nie powinno także odbijać się od ekranu monitora, dlatego należy biurko ustawić tak, by monitor stał tyłem do okna. Najlepiej ustawić je przodem do drzwi i przodem lub bokiem do okna, jeżeli jest taka możliwość.

