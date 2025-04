Zastanawiasz się nad zmianą trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną? Wydaje ci się, że to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu zaoszczędzisz czas, energię, będziesz pracować w spokoju i bez stresu. Owszem, praca zdalna ma pewne znaczące atuty, ale ma też minusy. Być może wcale nie nadajesz się do pracy zdalnej, bo masz towarzyską osobowość albo nie umiesz zmusić się do pracy, jeśli jesteś w kapciach i dresie. Sprawdź, dlaczego nie warto pracować zdalnie!

Dlaczego nie warto pracować zdalnie?

Oto kilka powodów, dla których praca w domu nie jest wskazana:

1. Lubisz osobisty kontakt z ludźmi

A będąc w domu byłabyś skazana na kontaktowanie się z kolegami z pracy wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

2. Gdy jesteś w domu, ciągle coś sprzątasz, ogarniasz, gotujesz

Czy mogłabyś w takich warunkach skupić się na pracy? Czy może usilnie próbowałabyś coś zrobić, ale myślami krążyłabyś wokół prania zasłon, odkurzania czy prasowania?

3. Nie jesteś zdyscyplinowana

W pracy jesteś pilnym pracownikiem, ponieważ masz ściśle wyznaczone godziny i wiesz, że musisz się wyrobić. W domu mogłabyś zwlekać i ociągać się z wykonaniem swoich obowiązków, a przez to myśleć, że cały dzień pracujesz, a zadań nie ubywa.

4. Lubisz mieć granicę między pracą a prywatnością

Kiedy wychodzisz z pracy, już myślisz o kolejnych punktach dnia, zapominając o tym, co było jeszcze chwilę temu? Z kolei w pracy skupiasz się na pracy i nie zaprzątasz sobie głowy domowymi sprawami? W domu mogłoby to nie pójść tak łatwo.

5. Rozmowy z innymi pobudzają cię, inspirują i dodają energii do pracy

Lubisz przegadać każdy projekt, zanim wdrożysz go w życie. Lubisz cotygodniowe spotkania pracowników, ustalanie kolejności działań, wspólne wymyślanie nowych pomysłów. Pracując zdalnie, musiałabyś radzić sobie sama.

6. Lubisz zmiany i szybkie życie

Uwielbiasz to, ze każdego dnia dużo się dzieje. Chwilami jest może stresująco, ale taka adrenalina cię napędza. Gdybyś pracowała w domu, dni mijałyby na pewno dużo spokojniej, wolniej... nudniej?

7. Lubisz poranki, w których przemierzasz miasto w kierunku pracy

Wstajesz rano, szykujesz się, potem wychodzisz na powietrze i ruszasz wraz z innymi do pracy. Teoretycznie chciałabyś dłużej pospać i wylegiwać się w łóżku, ale wiesz, że wtedy zawsze jesteś ospała przez cały dzień. A kiedy rano się dotlenisz, zrobisz mały spacer, czujesz przypływ sił. Czy chcesz z tego zrezygnować?

