Ewolucja trendów – dwie dekady różnicy (2006 vs. 2026)

Współczesnym fundamentem pracy kreatywnej jest automatyzacja. Sygnały z platform społecznościowych oraz dane z Google Trends spływają w czasie rzeczywistym. Dzięki analizie wideo klatka po klatce rynek nie opiera się już na historycznych raportach, ale na badaniu popytu na żywo.

Efekty tych zmian widać w twardych danych. Sztuczna inteligencja analizuje sentyment w mediach społecznościowych oraz warunki pogodowe, co redukuje błąd prognozowania popytu o 50% i eliminuje nadprodukcyjny balast. Wirtualne przymierzalnie rozwiązują problem nietrafionej rozmiarówki, zmniejszając odsetek zwrotów o 30%. Z kolei w produkcji wizualnej błyskawiczne generowanie lokacji i cyfrowych modeli pozwala zaoszczędzić 75% czasu[1]. Obecnie, najważniejsze zastosowania sztucznej inteligencji w marketingu to generowanie pomysłów (59%) oraz tworzenie zasobów wizualnych i tekstowych (51%)[2].

Nowe oblicze konsumenta – pragmatyzm, jakość i siła pokolenia "silver"

Zawirowania gospodarcze i rosnące ceny zmuszają kupujących do weryfikacji koszyków. Poszukiwanie tańszych alternatyw jest zjawiskiem powszechnym – 31% dorosłych oraz 49% przedstawicieli pokolenia Z decyduje się na zakup zamienników[3]. Dla 70% "zetek" to właśnie przystępność cenowa stanowi główny czynnik decyzyjny[4].

Zmiany te doskonale obrazują dane z wyszukiwarki Google. Wynika z nich jasno, że kupujący na nowo definiują pojęcie wartości. Użytkownicy szukają najwyższej wartości za niższą cenę w outletach, traktują modę z drugiej ręki jako opłacalną inwestycję oraz stawiają na trendy, na które ich stać w formie zamienników, czyli tzw. "dupes"[5].

Jednak niska cena nie wygrywa z jakością. Już 69% konsumentów uważa jakość materiałów za priorytet. Równie ważny jest komfort. Aż 60% respondentów uznaje wygodę za kluczową[6], a w przypadku stylizacji do pracy – 80% kupujących stawia komfort ponad ulotne trendy[7].

Transformacji ulega również demografia. Osoby w wieku powyżej 50 lat generują 49% udziału w globalnych wydatkach na modę. To lojalna i niezwykle istotna grupa docelowa, której ignorowanie stanowi fundamentalny błąd strategiczny1.

Technologia partnerem kreatywności – niezbędnik analityczny i wizualny

Praca z danymi w branży kreatywnej wymaga precyzyjnych i szybkich rozwiązań. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji skracają proces badawczy.

Gemini Live | Asystent głosowy, który idealnie sprawdza się podczas modowych burz mózgów w czasie rzeczywistym.

Asystent głosowy, który idealnie sprawdza się podczas modowych burz mózgów w czasie rzeczywistym. Gemini Deep Research | Wieloetapowo skanuje sieć, weryfikuje źródła i przygotowuje briefy trendów w zaledwie kilka chwil. Świetnie strukturyzuje chaos informacyjny w kompleksowy raport.

Wieloetapowo skanuje sieć, weryfikuje źródła i przygotowuje briefy trendów w zaledwie kilka chwil. Świetnie strukturyzuje chaos informacyjny w kompleksowy raport. NotebookLM | Zaawansowane narzędzie AI typu Source-Grounded, które eliminuje ryzyko błędów, analizując wyłącznie wskazane źródła i bazy wiedzy. W branży modowej doskonale sprawdza się do przetwarzania pokazów z YouTube, błyskawicznie wyłapując z nagrań detale konstrukcyjne, kolory i tekstury. Synteza tych danych z wielu wybiegów pozwala na precyzyjne prognozowanie trendów na kolejne sezony.

Zaawansowane narzędzie AI typu Source-Grounded, które eliminuje ryzyko błędów, analizując wyłącznie wskazane źródła i bazy wiedzy. W branży modowej doskonale sprawdza się do przetwarzania pokazów z YouTube, błyskawicznie wyłapując z nagrań detale konstrukcyjne, kolory i tekstury. Synteza tych danych z wielu wybiegów pozwala na precyzyjne prognozowanie trendów na kolejne sezony. Zaznacz, aby wyszukać | Umożliwia natychmiastową identyfikację elementów ubrań bezpośrednio na ekranie smartfona. Wystarczy zakreślić interesujący obiekt.

Umożliwia natychmiastową identyfikację elementów ubrań bezpośrednio na ekranie smartfona. Wystarczy zakreślić interesujący obiekt. Nano Banana | Model wspierający edycję obrazu i wirtualne przymierzalnie, pozwalający na łatwe łączenie własnych fotografii z wybranymi elementami garderoby.

Model wspierający edycję obrazu i wirtualne przymierzalnie, pozwalający na łatwe łączenie własnych fotografii z wybranymi elementami garderoby. Google Trends | Baza do weryfikacji kierunków rozwoju rynku. Narzędzie analizuje popularność zapytań w wyszukiwarce w czasie rzeczywistym. Pokazuje, czego dokładnie szukają odbiorcy w danym momencie, co pozwala błyskawicznie ocenić, czy dany mikrotrend ma potencjał komercyjny.

Baza do weryfikacji kierunków rozwoju rynku. Narzędzie analizuje popularność zapytań w wyszukiwarce w czasie rzeczywistym. Pokazuje, czego dokładnie szukają odbiorcy w danym momencie, co pozwala błyskawicznie ocenić, czy dany mikrotrend ma potencjał komercyjny. Pomelli | Narzędzie od Google Labs ułatwiające spójną komunikację wizualną. Po wprowadzeniu adresu strony internetowej aplikacja analizuje witrynę, wyciąga kluczowe cechy (paletę kolorów, układ typograficzny czy styl) i tworzy tzw. „biznesowe DNA". Dzięki temu błyskawicznie generuje pomysły na kampanie i gotowe grafiki dopasowane do różnych platform, co przyspiesza proces przygotowania kampanii.

Narzędzie od Google Labs ułatwiające spójną komunikację wizualną. Po wprowadzeniu adresu strony internetowej aplikacja analizuje witrynę, wyciąga kluczowe cechy (paletę kolorów, układ typograficzny czy styl) i tworzy tzw. „biznesowe DNA". Dzięki temu błyskawicznie generuje pomysły na kampanie i gotowe grafiki dopasowane do różnych platform, co przyspiesza proces przygotowania kampanii. GIGA | Narzędzie do inteligentnej analizy słów kluczowych i generowania kampanii. System błyskawicznie odkrywa zyskujące na popularności frazy wyszukiwania, a następnie grupuje je semantycznie przy użyciu Gemini. W efekcie dostarcza praktyczne wnioski oraz rekomendacje, które pozwalają optymalizować strategie marketingowe.

Mat. prasowe

Sztuka precyzyjnych poleceń – fundament skutecznego promptowania

Kluczem do sukcesu w pracy z modelami AI pozostaje prawidłowe promptowanie. Warto opierać się na dziennikarskiej zasadzie 5W+H, precyzyjnie określając kontekst, styl, oświetlenie i pożądaną estetykę. Oto, co powinno znaleźć się w dobrym prompcie:

Informacje o strategicznym projektowaniu promptów dla bardziej zaawansowanych użytkowników znajdują się tutaj.

[1] McKinsey & BoF: The State of Fashion 2026.

[2] Jasper.ai: State of AI Marketing-2026.

[3] WARC: Navigating dupe culture.

[4] Oliver Wyman: A Gen Z Report.

[5] Google Internal Data. Selected top terms in Germany, France, UK, Italy, Poland, Sweden. May 2024 to April 2025 compared to May 2021 to April 2022.

[6] Statista Consumer Insights: Purchase Criteria Apparel, April 2025.

[7] YouGov & Banana Moon Clothing: The Workwear Trends Index 2025.

Materiał promocyjny marki Google