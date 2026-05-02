Od wybiegu do danych: jak sztuczna inteligencja i konsumenci zmieniają przyszłość mody
W 2006 roku analiza trendów i praca nad numerami modowymi oznaczała tygodnie żmudnego przeglądania zdjęć z wybiegów. Dziś, kluczowe decyzje zapadają w ułamki sekund. Kto dyktuje warunki w tej nowej rzeczywistości: zaawansowane technologie czy diametralnie zmieniający się klienci? Oto analityczne spojrzenie na to, jak automatyzacja i nowe nawyki zakupowe na zawsze przekształcają branżę.
Ewolucja trendów – dwie dekady różnicy (2006 vs. 2026)
Współczesnym fundamentem pracy kreatywnej jest automatyzacja. Sygnały z platform społecznościowych oraz dane z Google Trends spływają w czasie rzeczywistym. Dzięki analizie wideo klatka po klatce rynek nie opiera się już na historycznych raportach, ale na badaniu popytu na żywo.
Efekty tych zmian widać w twardych danych. Sztuczna inteligencja analizuje sentyment w mediach społecznościowych oraz warunki pogodowe, co redukuje błąd prognozowania popytu o 50% i eliminuje nadprodukcyjny balast. Wirtualne przymierzalnie rozwiązują problem nietrafionej rozmiarówki, zmniejszając odsetek zwrotów o 30%. Z kolei w produkcji wizualnej błyskawiczne generowanie lokacji i cyfrowych modeli pozwala zaoszczędzić 75% czasu[1]. Obecnie, najważniejsze zastosowania sztucznej inteligencji w marketingu to generowanie pomysłów (59%) oraz tworzenie zasobów wizualnych i tekstowych (51%)[2].
Nowe oblicze konsumenta – pragmatyzm, jakość i siła pokolenia "silver"
Zawirowania gospodarcze i rosnące ceny zmuszają kupujących do weryfikacji koszyków. Poszukiwanie tańszych alternatyw jest zjawiskiem powszechnym – 31% dorosłych oraz 49% przedstawicieli pokolenia Z decyduje się na zakup zamienników[3]. Dla 70% "zetek" to właśnie przystępność cenowa stanowi główny czynnik decyzyjny[4].
Zmiany te doskonale obrazują dane z wyszukiwarki Google. Wynika z nich jasno, że kupujący na nowo definiują pojęcie wartości. Użytkownicy szukają najwyższej wartości za niższą cenę w outletach, traktują modę z drugiej ręki jako opłacalną inwestycję oraz stawiają na trendy, na które ich stać w formie zamienników, czyli tzw. "dupes"[5].
Jednak niska cena nie wygrywa z jakością. Już 69% konsumentów uważa jakość materiałów za priorytet. Równie ważny jest komfort. Aż 60% respondentów uznaje wygodę za kluczową[6], a w przypadku stylizacji do pracy – 80% kupujących stawia komfort ponad ulotne trendy[7].
Transformacji ulega również demografia. Osoby w wieku powyżej 50 lat generują 49% udziału w globalnych wydatkach na modę. To lojalna i niezwykle istotna grupa docelowa, której ignorowanie stanowi fundamentalny błąd strategiczny1.
Technologia partnerem kreatywności – niezbędnik analityczny i wizualny
Praca z danymi w branży kreatywnej wymaga precyzyjnych i szybkich rozwiązań. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji skracają proces badawczy.
- Gemini Live | Asystent głosowy, który idealnie sprawdza się podczas modowych burz mózgów w czasie rzeczywistym.
- Gemini Deep Research | Wieloetapowo skanuje sieć, weryfikuje źródła i przygotowuje briefy trendów w zaledwie kilka chwil. Świetnie strukturyzuje chaos informacyjny w kompleksowy raport.
- NotebookLM | Zaawansowane narzędzie AI typu Source-Grounded, które eliminuje ryzyko błędów, analizując wyłącznie wskazane źródła i bazy wiedzy. W branży modowej doskonale sprawdza się do przetwarzania pokazów z YouTube, błyskawicznie wyłapując z nagrań detale konstrukcyjne, kolory i tekstury. Synteza tych danych z wielu wybiegów pozwala na precyzyjne prognozowanie trendów na kolejne sezony.
- Zaznacz, aby wyszukać | Umożliwia natychmiastową identyfikację elementów ubrań bezpośrednio na ekranie smartfona. Wystarczy zakreślić interesujący obiekt.
- Nano Banana | Model wspierający edycję obrazu i wirtualne przymierzalnie, pozwalający na łatwe łączenie własnych fotografii z wybranymi elementami garderoby.
- Google Trends | Baza do weryfikacji kierunków rozwoju rynku. Narzędzie analizuje popularność zapytań w wyszukiwarce w czasie rzeczywistym. Pokazuje, czego dokładnie szukają odbiorcy w danym momencie, co pozwala błyskawicznie ocenić, czy dany mikrotrend ma potencjał komercyjny.
- Pomelli | Narzędzie od Google Labs ułatwiające spójną komunikację wizualną. Po wprowadzeniu adresu strony internetowej aplikacja analizuje witrynę, wyciąga kluczowe cechy (paletę kolorów, układ typograficzny czy styl) i tworzy tzw. „biznesowe DNA". Dzięki temu błyskawicznie generuje pomysły na kampanie i gotowe grafiki dopasowane do różnych platform, co przyspiesza proces przygotowania kampanii.
- GIGA | Narzędzie do inteligentnej analizy słów kluczowych i generowania kampanii. System błyskawicznie odkrywa zyskujące na popularności frazy wyszukiwania, a następnie grupuje je semantycznie przy użyciu Gemini. W efekcie dostarcza praktyczne wnioski oraz rekomendacje, które pozwalają optymalizować strategie marketingowe.
Sztuka precyzyjnych poleceń – fundament skutecznego promptowania
Kluczem do sukcesu w pracy z modelami AI pozostaje prawidłowe promptowanie. Warto opierać się na dziennikarskiej zasadzie 5W+H, precyzyjnie określając kontekst, styl, oświetlenie i pożądaną estetykę. Oto, co powinno znaleźć się w dobrym prompcie:
[1] McKinsey & BoF: The State of Fashion 2026.
[2] Jasper.ai: State of AI Marketing-2026.
[3] WARC: Navigating dupe culture.
[4] Oliver Wyman: A Gen Z Report.
[5] Google Internal Data. Selected top terms in Germany, France, UK, Italy, Poland, Sweden. May 2024 to April 2025 compared to May 2021 to April 2022.
[6] Statista Consumer Insights: Purchase Criteria Apparel, April 2025.
[7] YouGov & Banana Moon Clothing: The Workwear Trends Index 2025.
Materiał promocyjny marki Google