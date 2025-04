Czas studencki kojarzy się z beztroską, imprezowaniem oraz korzystaniem z życia. Jednakże niektórzy już na tym etapie życia szukają pracy dorywczej lub takiej na stałe, chcąc dorobić sobie na swoje przyjemności. Składanie teczek w domu to jedna z opcji. Dowiedz się, jakie korzyści wynikają ze składania teczek w domu!

Składanie teczek w domu jest możliwością dodatkowego zarobku. Nie potrzebujesz tu specjalnych umiejętności czy doświadczenia. Na rynku pracy jest wiele ogłoszeń związanych z takim sposobem zarobku w Internecie, więc łatwo znaleźć dla siebie odpowiednią ofertę. Na stronach internetowych poświęconych pracy chałupniczej, z pewnością znajdziesz ciekawe oferty.

Składanie teczek to nic innego, jak odebranie gotowych materiałów od zleceniodawcy, złożenie ich w całość tak, aby powstała z nich teczka do użytku, a następnie odesłanie ich z powrotem. Przeważnie klient wysyła zestaw do złożenia, z którego ma wyjść 500 bądź 1000 teczek.

Złożenie jednej teczki daje 0,18 groszy za sztukę, a złożenie 500 teczek jest zarobkiem raptem 90 złotych. Dodatkowo przyjmując, że przez godzinę jesteś w stanie złożyć 60 teczek (wychodzi jedna na minutę), to stawka godzinowa za składanie teczek w domu szacuje się na niecałe 11 złotych netto za godzinę twojej pracy. Musisz przyznać, że jest to niekorzystna płaca.

Nasuwa się pytanie, czy składanie teczek jako pracą w domu ma sens? I tak i nie. W dobie rozwijającej się technologii większość prac wykonują maszyny, a ludzie nie są wtedy zbytnio potrzebni. Ponadto maszyna zrobi takich teczek więcej, przy okazji wykonując je szybciej oraz taniej, a to wszystko dzięki produkcji taśmowej. Proponowane stawki godzinowe dla potencjalnych pracowników należą do najniższych.

Istnieją też domysły, że praca składania teczek w domu jest oszustwem. Składanie teczek przypomina składanie długopisów. Zdarza się również, że po opłaceniu materiałów, kontakt ze zleceniodawcą się urywa. Osoba, która nas oszukała, zostaje z pieniędzmi a my – z niepotrzebnymi nam materiałami. Może nie jest to kwota astronomiczna, jednakże zawsze lepiej jest zyskać, niż stracić. Warto dlatego nie popadać w zachwyt i na spokojnie oraz z głową szukać uczciwych ofert pracy przy składaniu teczek, filtrując ich treść oraz proponowane korzyści. Ostrożności nigdy za wiele!

