Kilkuletni chłopcy grają w piłkę na boisku. Widać, że robi się późno, więc po chwili przychodzą rodzice, wołając każdego z nich do domu. Zostaje tylko jeden chłopiec. Wieczorem, na środku pustego boiska. Zupełnie sam. Jego nie ma kto odebrać.

Reklama

Janek wciąż czeka



Najnowszy spot SOS Wioski Dziecięce naprawdę chwyta za serce. Przygotowano go w ramach kampanii „Szukamy Mamy”, której celem jest znalezienie rodziców zastępczych dla opuszczonych i osieroconych dzieci. Wychowawcy, którzy podejmą się tego zadania, przejmą faktyczną i prawną opiekę nad powierzonymi dziećmi. Najczęściej są to liczne rodzeństwa, które w ten sposób mają szansę żyć razem. Jest to ważne dla ich rozwoju emocjonalnego oraz poczucia przynależności.

Janek nie ma rodziców, którzy zawołają go do domu, ale w SOS Wiosce Dziecięcej może znaleźć dom i zastępczą rodzinę SOS. Pomóż i zostań rodzicem SOS – przekonują organizatorzy akcji.

W Polsce coraz więcej maluchów pozbawionych jest rodzicielskiej opieki. W domach SOS wychowuje się w tej chwili ok. 450 dzieci. W rodzinach zastępczych mają szansę odbudować zaufanie do świata dorosłych, czuć się potrzebne, doceniane i kochane.

100-letnia staruszka w więzieniu. Nie złamała prawa, a trafiła za kratki

Kto może zostać rodzicem zastępczym?



Proces rekrutacji rodziców zastępczych został szczegółowo opisany na stronie kampanii szukamymamy.pl. Organizatorzy wypisali też, czego oczekuje się od takich rodziców, co im oferują i kto może ubiegać się o pełnienie takiej funkcji.

Rodzicami SOS mogą zostać: - osoby samotne lub małżeństwa, - osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci, - osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino), - kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci – czytamy na stronie szukamymamy.pl.

Zachęcamy do zajrzenia na stronę akcji i zapoznanie się z obowiązkami przyszłych rodziców zastępczych, a także zaletami związanymi z bycia wychowawcą. Szczególnie, jeśli mamy poczucie, że to coś dla nas, ale odsuwamy od siebie tę myśl ze strachu, że nie podołamy. Najznamienitszy komentarz do akcji wypowiada bowiem na spocie Janek – bohater kampanii:

Jeśli boisz się, że nie dasz sobie rady, to dobrze. Bo to znaczy, że sobie dasz – mówi chłopiec.

Reklama

Cały świat w 2,5 minuty. Ten filmik bije rekordy popularności!