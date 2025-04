Kolejne niemowlę zostało umieszczone w oknie życia w ciągu ostatnich kilku dni. Dziecko porzucono w oknie im. Jana Pawła II we Włocławku. Znalazły je siostry zakonne, które zdradziły, że rodzice dziewczynki zostawili przy niej list.

Niemowlę znalezione w oknie życia we Włocławku

Jak donosi Polsat News, w niedzielę po południu, ok. godz.14:00 w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi uruchomiono alarm oznaczający, że w Oknie Życia pozostawiono dziecko. Siostry, które znalazły niemowlę poinformowały, że jest to dziewczynka. Rodzic dziecka zostawił przy nim list. Wynika z niego, że maluch ma na imię Weronika, ma 13 miesięcy i przed oddaniem do okna został nakarmiony.

Według relacji sióstr, dziewczynka w momencie odnalezienia była bardzo spokojna. Zgodnie z procedurą, na miejsce zostały wezwane policja i pogotowie, które miały sprawdzić, czy zdrowiu i życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Siostry zakonne powiadomiły też Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.

Obecnie Weronika znajduje się w pobliskim szpitalu, gdzie lekarze wykonują wszystkie konieczne badania i oceniają stan zdrowia dziecka. Jeśli wszystko będzie w porządku, dziewczynka trafi do ośrodka adopcyjnego.

Niemowlę w oknie życia w Warszawie

Zaledwie kilka dni wcześniej, bo 7 maja, o godz. 12:20 w Oknie Życia prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej w Warszawie znaleziono chłopca. Dziecko miało wówczas kilka dni. Jak poinformowały siostry, nie było przy nim żadnej karteczki. Stan chłopca nie zagraża jego bezpieczeństwu.

Co to jest Okno Życia?

Okno Życia to miejsce, gdzie rodzice mogą pozostawić nowo narodzone dziecko bez konsekwencji prawnych, jeśli nie radzą sobie z jego wychowaniem lub nie mają ku temu warunków. Dzięki temu maluchy nie są porzucane w miejscach, gdzie mogłoby im coś grozić.

Pierwsze Okno Życia powstało w 2006 roku w Krakowie. Jego twórcą jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Od tego czasu w całym kraju powstało już kilka takich miejsca, w których pozostawiono w sumie kilkadziesiąt niemowlaków.

