Mieszkanie na wysokim piętrze w bloku to możliwość podziwiania widoków, ale też niebezpieczeństwo upadków z wysokości. Nie tylko dzieci bywają ich ofiarami - od czasu do czasu słyszy się też o nieszczęśliwych wypadkach podczas mycia okien czy wieszania prania.

Dziecko na parapecie na drugim piętrze

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Siemiatyczach na Podlasiu. 6 maja w godzinach porannych policjanci z pobliskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na parapecie okna na drugim piętrze bloku znajduje się trzyletnie dziecko.

Chłopca zauważył sąsiad, który natychmiast zaalarmował służby. W ciągu kilku minut funkcjonariusze byli już na miejscu. Jeden z policjantów utrzymywał stały kontakt wzrokowy i rozpoczął spokojną rozmowę z chłopcem. Był przygotowany na to, by w razie nieszczęścia złapać malca.

Trzylatek jedną nogą stał na parapecie zewnętrznym, rękoma trzymając się futryny okna. W tym czasie drugi z policjantów udał się do mieszkania, które na szczęście było otwarte. Zdjął chłopca z parapetu, dzięki czemu nie doszło do tragedii.

Okazało się, że w mieszkaniu jest mama trzylatka, która niczego nieświadoma spała przy młodszym dziecku.

Wyrazy uznania dla policjantów

Pod postem udostępnionym na Facebooku przez Polską Policję natychmiast pojawiły się pochlebne komentarze. Internauci chwalą nie tylko postawę policjantów, lecz także czujnego sąsiada. Jak się okazuje, czasem warto spojrzeć dalej niż na własne podwórko.

Moje gratulacje jesteście wspaniali tak trzymać pozdrawiam serdecznie.

Kolejny raz można na Was liczyć.

Pojawiły się jednak także głosy zarzucające matce, że nie zadbała o bezpieczeństwo dziecka, które przecież mogło nie przeżyć upadku. No właśnie, czy jednak wszyscy rodzice wiedzą, jak zabezpieczyć okna?

Jak zabezpieczyć okna w mieszkaniu?

Warto pamiętać o tym, że podobna sytuacja może przydarzyć się każdemu, więc zanim zaczniemy oceniać innych, sami zamontujmy odpowiednie zabezpieczenia okien.

Warto zrobić to, gdy tylko w domu pojawią się dzieci. Zwlekanie i twierdzenie, że dziecko jest za małe, by samodzielnie otworzyć okno, to błąd popełniany przez wielu rodziców. Dzieci bardzo szybko nabywają nowych umiejętności, a chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów zabezpieczeń - jednym z najpopularniejszych są np. klamki do okien zamykane na klucz. To bardzo ważne, by klucz zawsze trzymać poza zasięgiem dzieci i pod żadnym pozorem nie zostawiać go w zamku.

Inne rodzaje zabezpieczeń to np. blokady umożliwiające niewielkie uchylenie okna, jednocześnie zabezpieczające przed otworzeniem go na niebezpieczną szerokość.

