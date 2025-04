Pani Magdalena z Wierzbicy w woj. łódzkim na własnej skórze przekonała się, że czasami dobro potrafi nas zaskoczyć. Kobieta jest matką 15 dzieci, z czego czwórka jest już pełnoletnia i wyprowadziła się z domu rodzinnego. 11 najmłodszych mieszkało z matką w dwupokojowym mieszkaniu. Wtedy do akcji wkroczył sąd, który uznał, że pani Magdalena nie ma warunków do wychowywania dzieci i rozpoczął procedurę odebrania ich matce i umieszczenia w ośrodkach wychowawczych.

Reklama

Rodzina z Wierzbicy otrzymała dom od Budimexu

Kiedy o trudnej sytuacji dowiedziały się media i Ministerstwo Sprawiedliwości, ruszyła akcja ratunkowa. Po ingerencji ministerstwa sędziowie umorzyli postępowanie, a sytuacją rodziny z Wierzbicy zainteresowała się firma deweloperska Budimex. Jej właściciele postanowili pomóc kobiecie i... wybudować dla niej i jej pociech nowoczesny, wygodny dom.

Dzięki pomocy sąsiadów i bliskich pani Magdaleny, budynek był gotowy do użytku po 133 dniach. W piątek 26 marca kobieta otrzymała od dewelopera klucze do swojego nowego domu i może się do niego wprowadzać.

Marzyłam o tym przez całe życie. Z tego szczęścia łzy ciekną mi przez cały czas. Cieszę się, że moje dzieci będą miały coś, czego chciałam od zawsze, coś lepszego dzięki sercom ludzi dobrej woli - powiedziała kobieta w rozmowie z dziennikarzami

Nowy dom rodziny z Wierzbicy to prawdziwe spełnienie marzeń pani Magdaleny i jej pociech. Każde z 11 dzieci będzie miało własny pokój. W domu są również 4 łazienki, duża kuchnia i wspólna jadalnia z salonem, w którym rodzina będzie mogła spędzać wspólnie czas.

Reklama

Zobacz też:

Co mówi o tobie twój numer domu lub mieszkania? Może wiele zdradzić

Kupili starą szopę, ale tego się nie spodziewali. Pod podłogą czaił się koszmar

Poczuła strumień zimnego powietrza zza łazienkowego lustra. To odkrycie mrozi krew w żyłach...