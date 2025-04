Zdjęcie zostało zrobione w czwartek pobliżu Parku Szczęśliwickiego. Choć autor zdjęcia, Kamil Łapiński zamieścił je wyłącznie na swoim prywatnym profilu, wystarczyło, żeby udostępnił je jeden "odpowiedni" znajomy - fotografia w mgnieniu oka obiegła cały internet. Na Facebooku błyskawicznie pojawiły się komentarze, że to efekt tzw. "prawa Szyszki", czyli ustawy o wycince drzew, która weszła w życie wraz z początkiem tego roku.

Robert Biedroń zachęca do sadzenia drzew!

Zdjęcie w ciągu kilkunastu godzin było udostępniane ponad 14 tysięcy razy. A pod postem pojawiło się ponad 1000 komentarzy. Zdążyło stać się już symbolem niekontrolowanej wycinki drzew w całej Polsce, po czym okazało się, że padło najprawdopodobniej przez wichurę.

"Drzewa nikt nie wyciął" - powiedziała Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka urzędu dzielnicy Ochoty.

Sam autor zdjęcia, Kamil Łapiński chyba sam nie spodziewał się takiego rozgłosu. Tłumaczy, że: