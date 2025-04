W czasie pandemii koronawirusa wiele osób pracuje zdalnie i bezpiecznie izoluje się w domach. Niestety nie każdy ma takie szczęście i każdego dnia musi narażać się na potencjalne zakażenie. W grupie ryzyka są nie tylko lekarze i sanitariusze. Równie trudną sytuację mają pracownicy supermarketu, którzy cały czas mają kontakt z ludźmi.

Mieszkanka Queensland w Australii, Dedara Nydrle, udostępniła na Facebooku bardzo wymowne zdjęcie swojej 18-letniej córki. Widzimy na nim dziewczynę zalaną łzami, apatycznym wzrokiem wpatrującą się w jeden punkt. Widać, że nastolatka nie jest w dobrej kondycji psychicznej. Jej matka w opisie fotografii zdradziła, że jest to wynik stresu związanego z pandemią koronawirusa.

Córka Nydrle pracuje jako szeregowy pracownik w popularnej australijskiej sieci supermarketów Woolworths. W ciągu ostatnich tygodni niemal codziennie zmaga się z agresywnymi klientami i problemami służbowymi. Widać, że ma już dość.

Ludzie walczą o papier toaletowy i narzekają na brak podstawowych produktów. Pracownicy sklepu ciągle stykają się z agresywnym zachowaniem klientów. Bardzo wam dziękuję wy, którzy sądzicie, że to jest OK aby napastować pracowników sklepu, do tego stopnia, że łamiecie ich psychicznie.

– pisze matka 18-latki