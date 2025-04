Personel medyczny od kilku miesięcy walczy zaciekle z pandemią koronawirusa, pomagając zakażonym pacjentom ze wszystkich sił. Są zmęczeni, przepracowani, a mimo to nawet na chwilę nie przerywają swojej pracy. Niestety, często spotykają się z niewdzięcznością i złością pacjentów, którzy nie dowierzają, że są chorzy na Covid-19. Ten temat poruszyła jedna z pielęgniarek z USA.

Jodi Doering pochodzi z Dakoty Południowej i pracuje jako pielęgniarka w miejskim szpitalu. W sieci zrobiło się o niej głośno po tym, jak na Twitterze dodała wpisy z wyznaniami o swojej pracy w czasie pandemii.

Doering przyznała, że zdarza się, że niektórzy pacjenci zakażeni koronawirusem obrażają personel szpitala lub w ogóle nie wierzą, że naprawdę mają Covid-19.

Nie mogę przestać myśleć o pacjentach z Covid z ostatnich kilku dni. Wyróżniają się ci, którzy nadal nie wierzą, że wirus istnieje. Mówią ci, że musi być inny powód ich choroby. Wyzywają cię i pytają, dlaczego musisz nosić te wszystkie rzeczy, bo nie mają Covid, ponieważ on nie istnieje. Tak, to naprawdę się zdarza

CNN przeprowadziło wywiad z Doering, która zdradziła w nim, że jej zdaniem najtrudniejsze jest patrzenie na ludzi, którzy szukają innej przyczyny swojego stanu. Mówią, że to może być rak lub zapalenie płuc. Wszystko, byle nie przyznać, że koronawirus naprawdę istnieje. Niestety, zaprzeczenia często są ostatnimi słowami, które tacy pacjenci wypowiadają przed śmiercią.

Ich ostatnie słowa brzmią: „To nie może się dziać, to nie jest prawda”, wtedy gdy powinni spędzić czas na rozmowie z rodziną, przepełnia ich gniew i nienawiść. Po prostu nie mogę uwierzyć, że to będą ich ostatnie myśli i słowa. Do końca są pewni, że przecież nic im nie będzie i zaraz opuszczą szpital

- stwierdziła pielęgniarka