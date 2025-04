Znany od lat, choć nieodkryty. Nowozelandzcy naukowcy fundują nam niemałą rewolucję: są zdania, że na globie istnieje nie sześć, a siedem kontynentów. Nowy, nazwany Zelandią, skrywał się od wieków pod wodą. Gdzie leży i jak wygląda Zelandia?

Od szkoły podstawowej jesteśmy uczeni, że na kuli ziemskiej pod względem geologicznym istnieje sześć kontynentów: Europa i Azja (czyli Eurazja), Afryka, dwie Ameryki, Antarktyda i Australia. Jednak geolodzy dowodzą, że od wielu lat jesteśmy w błędzie. Towarzystwo Geologiczne Ameryki ogłosiło na łamach czasopisma "GSA Today", że świat "powiększył się" o jeden kontynent. Jego powierzchnia znajduje się w 94 proc. pod wodą. Wskazany obszar spełnia wszystkie wymogi, żeby uzyskać status kontynentu..

Zelandia nowym kontynentem?

Nowo odkryty kontynent znajduje się w południowo-zachodniej części Pacyfiku i mierzy 4,9 mln km kwadratowych. Według badań, obszar ten oderwał się od Australii od 60 do 85 milionów lat temu (!) i w 90 proc. zatonął. Geologowie są zdania, że do Zelandii zaliczają się przede wszystkim wyspy, które, jak się okazuje, łączy podwodna skorupa kontynentalna: Nowa Zelandia, Nowa Kaledonia, Norfolk i Lord Howe. Łącznie zamieszkuje ją więc ok. 5 milionów ludzi. W jej skład wchodzą też dwie rafy koralowe.

Brzmi to jak żart, ale Zelandia może stać się naszym 7 kontynentem

- To nie jest nagłe odkrycie. Przebiegało stopniowo od kilku lat. 10 lat temu nie mieliśmy jeszcze zgromadzonych dostatecznych danych, które mogłyby pozwalać na taką interpretację" - czytamy na łamach "GSA Today". Badacze dostarczyli solidnych dowodów, które dowodzą istnienia siódmego kontynentu. Koncepcja istnienia zatopionego kontynentu zakiełkowała w 1995 roku. Najnowsze mapy satelitarne oraz narzędzia do badania dawnego dna morskiego pomogły urealnić tezę. Naukowcy doszli do wniosku, że nowy kontynent może być większy niż Indie czy Madagaskar. Niestety, widoczne jest tylko 5 proc. całego kontynentu, dlatego tak dużo czasu zajęło jego odkrycie.

Co myślicie o tych rewelacjach?

