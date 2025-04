Nauką zdalną objęte zostały już wszystkie klasy szkoły podstawowej. Zmieniło się to 9 listopada 2020 roku, gdy zostały wprowadzone kolejne obostrzenia w związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Póki co, obowiązywać będzie do 29 listopada, ale wiele wskazuje na to, że potrwa jeszcze dłużej.

Większość rodziców narzeka na to rozwiązanie. Głos w sprawia zabrała również Agata Rubik, mama 7-letniej Alicji i 11-letniej Heleny.

Na Instagramie opowiedziała o tym, że nauka zdalna ją wykańcza i że bardzo trudno jej się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Wyraziła również podziw i uznanie dla mam, które wychowują więcej niż jedno dziecko, pracują zdalnie i doskonale sobie ze wszystkim radzą.

A tak zupełnie na serio, to podziwiam was kobiety, które macie jedno lub więcej dzieci na nauczaniu online i do tego same zdalnie pracujecie. Ja bym nie dała rady. Nie zdołałam zrobić nic, z tego, co sobie na dziś zaplanowałam

- dodała.