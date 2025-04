To tu można poczuć klimat starej Warszawy. To tu powstają obecnie najmodniejsze (i najdroższe) osiedla. To tu zjesz pyszności w kameralnych knajpkach i napijesz się wyszukanych trunków z najdalszych zakątków świata. Obejrzysz wystawy, posłuchasz koncertów, zrobisz zakupy na lokalnych bazarkach, wyszperasz cenne drobiazgi w licznych sklepach z antykami.

Warszawska Praga zajęła 4. miejsce w europejskim rankingu na najfajniejszą dzielnicę opublikowanym przez magazyn Business Insider.! Wyprzeda ją tylko berliński Kreuzberg, Miera Iela w Rydze i Ancoats w Manchesterze.

Dzielnice oceniane były w trzech kategoriach: kultura, kreatywność i wartość - ta ostatnia oznaczała wartościowość, nie wysokie ceny. Autorzy rankingu zwracali uwagę na alternatywne kawiarenki, sklepy vintage, rowerowe, wydarzenia artystyczne. Punkty ujemne przyznawane były za zbyt dużą liczbę sieciówek.

Pełna lista zwycięskich dzielnic:

1. Kreuzberg - Berlin, Niemcy

2. Miera Iela - Ryga, Łotwa

3. Ancoats - Manchester, Wielka Brytania

4. Praga - Warsaw, Polska

5. Södermalm - Stockholm, Szwecja

6. Metelkova - Ljubljana, Słowenia

7. Pigneto - Rzym, Włochy

8. Grünerløkka - Oslo, Norwegia

9. Sredets - Sofia, Bułgaria

10. Exarchia - Ateny, Grecja

11. Kalamaja - Tallinn, Estonia

12. Nørrebro - Kopenhaga, Dania

13. Uzupis - Wilno, Litwa

13. Plagwitz - Lipsk, Niemcy

15. Mariahilf - Wiedeń, Austria

15. Holesovice - Praga, Czechy

17. 7th District - Budapeszt, Węgry

18. Amsterdam-Noord - Amsterdam, Holandia

19. Savamala — Belgrad, Serbia

20. Belleville and Ménilmontant - Paryż, Francja

21. Malasaña - Madryt, Hiszpania

22. Cotroceni - Bukareszt, Rumunia

23. Poble Sec - Barcelona, Hiszpania

Jesteśmy dumne, że Polska zostaje coraz częściej doceniona za granicą!