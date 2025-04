"Gdzie te klucze... Gdzie jest szalik?! Nie mogę znaleźć telefonuuu...! " Znasz ten scenariusz? Często szukamy różnych przedmiotów, przewalając dom do góry nogami, a okazuje się, ze dana rzecz np. leżała niewinnie na stoliku nocnym. Samo życie. Dlaczego tak się dzieje? Naukowcy spieszą z informacją, że w dużej mierze to ani wina bałaganiarstwa, ani roztrzepania.

Pięcioro badaczy z Vanderbilt University w Nashville w USA przyjrzało się bliżej znanemu z codzienności frustrującemu zjawisku. Badacze odkryli, dlaczego ludzie często nie zauważają leżących tuż przed nimi przedmiotów. Mówiąc mniej specjalistycznie okazało się, że jest to spowodowane stopniem aktywności kory czołowej mózgu, która pełni znaczącą funkcję w modulowaniu naszej percepcji. To właśnie ona powoduje, że ludzie ignorują obiekty, których szukają, podświadomie nie spodziewają się zobaczyć i wykluczają ich odnalezienie.

Nasze oczy nie widzą wszystkiego tego, co jest widoczne w rzeczywistości. To, że coś dostrzegasz, świadczy o procesach zachodzących w korze przedczołowej.

Naukowcy przeprowadzili eksperyment, który pozwolił odkryć, że części kory przedczołowej są odpowiedzialne za różne działania w różnej kolejności. W pierwszej decyduje ona o tym, na co w swoim najbliższym otoczeniu powinnaś zwrócić uwagę; łączy te informacje z oczekiwaniami (czyli pragnienie znalezienia tego, które może być połączone z wątpliwością, że się znajdzie). W ostatnim etapie, mózg tworzy ostateczny obraz i decyduje o tym, co widzą nasze oczy i często obraz widziany oczami przekłamuje faktyczny stan rzeczy.

- Wierzymy, że nasze oczy są w stanie zobaczyć wszystko, jak kamera, ale nie jest to prawdą. Nasz mózg nie postrzega po prostu obrazów - on je analizuje i w oparciu o nie podejmuje aktywność i decyzje. Czasami nie spodziewa się, by 'to coś' zobaczyć - skomentowali autorzy pracy.

To mózg płata nam figla, a i my sami sprowadzamy na siebie takie sytuacje. Przeczuwamy, że znowu się spóźnimy do pracy i dlatego np. szukamy zegarka dłużej, niż zajęłoby to nam, gdybyśmy nie stresowali się opóźnieniem. Dobrze wiedzieć, że jest na to naukowe wytłumaczenie, ale może wystarczy po prostu mniej się stresować takimi sytuacjami?

