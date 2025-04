Dr hab.Joanna Sułkowska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się na prestiżowej liście "International Rising Talent Grants", która gromadzi najbardziej uzdolnione kobiety nauki.

Na liście 15 najbardziej obiecujących naukowczyń - doktorantek i doktorek z całego świata - znalazła się także Polka. W ubiegłym roku została stypendystką programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki 2016 i dzięki temu znalazła się w gronie kilkuset kobiet, spośród których wybrano wspomnianą piętnastkę. Na liście znajdują się kobiety m.in. z Azji, Afryki, Ameryki i Europy, a w zaszczytnym gronie znalazła się Joanna Sułkowska. UNESCO wyróżniło panią doktor za "rozwiązywanie tajemnic zawikłanych protein" w kategorii "znajdowanie potencjalnych źródeł nowych leków". To sukces i wielkie wyróżnienie. Polka wg UNESCO jest jedną z kobiet, które są na szczycie najbardziej obiecujących naukowczyń.

Polka na prestiżowej liście UNESCO: naukowców, którzy mogą zmienić świat

UNESCO, we współpracy z firmą L'Oreal, tworzy tego typu ranking od 2014 roku i towarzyszy akcji "For Women in Science", która ma na celu wsparcie młodych, zdolnych i obiecujących naukowczyń: "Te młode kobiety mają szansę i moc, by zmienić świat" - podkreśla instytucja w rankingu.

On Int #WomensDay meet the young #WomenInScience who have the potential to change the world: https://t.co/1USBqziwQg @4womeninscience pic.twitter.com/9vh735LEXV

— UNESCO (@UNESCO) 8 marca 2017

Kim jest Joanna Sułkowska?

Joanna Sułkowska ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. w Nature S&MB, PNAS, JACS. Kierowała 7 grantami naukowymi m.in.: Ideas Plus MNiSW, Sonata Bis NCN, Homing FNP, oraz europejskim EMBO Installation grant. Odbyła staże naukowe w międzynarodowych ośrodkach badawczych, m.in. Vrije University, University of Lausanne w Szwajcarii, University of California San Diego w Stanach Zjednoczonych. Wygłosiła ponad 40 wykładów, w tym zaproszone wykłady m.in. w Isaac Newton Institute (Cambridge Univeristy), Nagoya University, Stony Brook (USA). W wolnym czasie zwiedza świat, chodzi po górach oraz jeździ na nartach.

