Sytuacja epidemiczna ma dość duże znaczenie dla postępów uczniów w nauce. Widać to m.in. w wynikach tegorocznych matur, gdzie świadectwo dojrzałości uzyskało 81,8% maturzystów. Rok wcześniej maturę zdało 87,5%.

Minister edukacji uznał więc, że kolejne egzaminy trzeba oprzeć na zawężonym zakresie wymagań podstawy programowej. Co to dokładnie oznacza?

Trwają prace nad propozycjami wymagań egzaminacyjnych

Arkusze egzaminacyjne matury i egzaminu ósmoklasisty będą zawierały mniej zadań do wykonania w takim samym czasie jak dotychczas.

Minister podkreślił jednak, że zmiany mają charakter „incydentalny”. Oznacza to, że będą dotyczyć wyłącznie egzaminów przeprowadzanych w 2021 roku.

CKE opracuje arkusze egzaminacyjne z egzaminami, których zakres przedmiotowy i zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie ograniczony o około 20-30%. - przekazał minister Przemysław Czarnek.

20 listopada rozpoczynają się prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych, ten etap potrwa do 27 listopada. Wymagania egzaminacyjne mają zostać ogłoszone w grudniu tego roku w formie rozporządzenia.

Następnie opracowane zostaną arkusze egzaminacyjne próbnej matury i próbnego egzaminu ósmoklasisty, które do szkół trafią w marcu, czyli na 2 miesiące przed egzaminami. Zdaniem ministerstwa jest to wystarczający okres do przygotowania uczniów.

Jakie zmiany czekają maturzystów?

Maturzyści w 2021 roku nie będą musieli przystępować do jednego (do tej pory obowiązkowego) egzaminu rozszerzonego z wybranego przedmiotu. Nadal będą mieli taką możliwość, ale nie muszą już tego robić, by zdać maturę.

Formuła egzaminu ustnego zostaje bez zmian. Zmienia się za to liczba zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (o 5 pkt.) na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym, która jest obowiązkowa. Czas egzaminu pozostaje taki sam i wynosie 170 minut.

Jakie zmiany czekają uczniów 8. klas?

Już wiadomo, że ograniczona zostanie lista lektur obowiązkowych na egzamin z j. polskiego. Formy wypowiedzi będą ograniczone do dwóch: rozprawka i opowiadanie. Uczeń będzie mógł w treści odwołać się do dowolnej lektury obowiązkowej, a nie wskazanej w arkuszu (tak było do tej pory).

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, zmniejszone mają zostać oczekiwania co do biegłości językowej (poziom A2). Na egzaminie z matematyki zmniejszy się liczba zadań otwartych do rozwiązania, przy zachowaniu czasu 100 minut.

