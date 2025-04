Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przygotowało grę dla dzieci, która łączy się z aplikacją mobilną. Gra uczy podstaw programowania i już zbiera pozytywne recenzje maluchów i ich rodziców!

Scottie potrzebuje pomocy



Mamy 2030 rok, pojazd Scottiego ulega awarii i musi lądować na naszej planecie. Naszym zadaniem jest tak zaprogramować jego ruchy, aby mógł znaleźć części zamienne. Mamy do dyspozycji kartonowe klocki (puzzle) i aplikację na komputer lub tablet – za pomocą klocków układamy więc program sterujący ruchami naszego bohatera, a następnie aplikacja skanuje to, co przygotowaliśmy, pozwalając nam sprawdzić, czy udało nam się prawidłowo rozwiązać zadanie.

Musimy na przykład przejść z punktu A do punktu B, omijając przeszkodę. Naszym zadaniem jest więc tak ułożyć puzzle, z których każdy odpowiada za jakiś ruch (skręt, krok do przodu, obrót itp.), by się to udało.

Scottie Go ma uczyć logicznego myślenia, doskonalić myślenie analityczne, rozwijać intuicję algorytmiczną, nauczać programowania i rozwiązywania problemów – także w czasie pracy w grupie.

Poziom trudności gry z czasem wzrasta, a do dyspozycji mamy dwie jej wersje: 60 zadań w 7 modułach lub 91 zadań w 10 modułach. Scottie Go jest przeznaczona do zabawy i nauki w domu bądź w szkole lub szkółkach programowania dla dzieci powyżej szóstego roku życia. Kosztuje około 170 zł i jest już do kupienia w kilku sklepach. Gra jest cały czas doskonalona, a na stronie producenta możemy pobrać najnowsze uaktualnienia.

fot. scottiego.pl

Producenci gry organizują także kursy podstaw programowania dla dzieci oparte na Scottie Go – więcej informacji znajduje się na stronie rozumino.pl.

Czy Scottie Go rozbudzi w maluchach zainteresowanie związane z programowaniem? Mamy nadzieję, ale nawet jeśli nie, wydaje się, że spędzony przy niej czas wydaje się być dla dzieci cenniejszy niż patrzenie w telewizor lub granie w mało rozwijające gry na komputerze.

