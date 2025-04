Jest taki projekt, w którym chodzi o wyszukanie najlepszych szkół dla dzieci i młodzieży - Edumission. Każda, która bierze pod lupę wyróżnia się innym podejściem do nauczania. Na szczycie znalazła się jedna z podwarszawskich placówek. Czym się wyróżnia?

Najlepsza szkoła na świecie mieści się w Konstancinie-Jeziornie

Każda z zaproszonych do konkursu szkół miała za zadanie zaprezentować cztery krótkie filmy reprezentujące placówkę. Jury oraz liczna publiczność, zachwycili się pomysłowością Polaków: za najlepszą szkołą na świecie uznano No Bell z Konstancina-Jeziorny.

Szkoła No Bell najlepsza na świecie

Co wyróżnia tę placówkę? Wchodząc na stronę internetową No Bell rzucają się w oczy zdjęcia niestandardowo zaaranżowanych pomieszczeń. W szkole nie ma ławek, czas trwania lekcji nie wyznaczany jest przez dzwonek. Dzieciaki nie noszą podręczników i... rządzą. Placówka chce wykreować młodych ludzi na osoby świadome swoich potrzeb, możliwości. Dlatego oddali im władzę. To oni biorą na siebie odpowiedzialność i sami decydują o tym, jak chcą się uczyć. A jak widzą naukę uczniowie? Szkoła powinna być miejscem nauki, współpracy i przygody!

Edukacja powinna być przede wszystkim przygodą

Jak w praktyce wygląda nauczanie w tej szkole? Odpowiadająca za komunikację Magda Nabiałek tłumaczyła w rozmowie z INN Poland, że istniejący w No Bell podział na lekcje czy klasy wygląda zupełnie inaczej niż w tradycyjnej placówce. Nie ma podziałów na wiek, dzieciaki uczą się w różnych grupach wiekowych. To ich motywuje. Nabiałek podkreśla również, że uczniowie maja oczywiście pakiet zajęć obowiązkowych, ale nie muszą przyswajać całej wiedzy z podręczników, bo najzwyczajniej nie ma ich w szkole.

Jedną z najbardziej cenionych współcześnie kompetencji jest umiejętność tworzenia własnego planu działania, konsekwencja w jego przeprowadzeniu, poczucie odpowiedzialności za podejmowane wybory. Chcąc wykształcić w naszych gimnazjalistach takie kompetencje, a także uwzględniając indywidualne potrzeby każdego z nich, zrezygnowaliśmy z gotowego rozkładu nauczania, jednolitego dla wszystkich uczniów. W zamian za to oferujemy bloki lekcyjne, z których uczniowie tworzą własny plan zajęć. Wprowadzona metoda zbliża się do form nauczania akademickiego, gimnazjaliści nie są jednak pozostawieni sami sobie. Każdy uczeń ma tutora, który pomaga w zdefiniowaniu, wykreowaniu, zaplanowaniu i zrealizowaniu celów dziecka. Czuwa też nad całościowym przebiegiem edukacji. - czytamy na stronie placówki.

Szkoła jest oczywiście pod stałą kontrolą kuratorium oświaty. Szkoła działa od 1991 roku i chwali się sukcesami - zerknijcie na ich stronę i skontaktujcie z sekretariatem, jeśli poważnie rozważacie umieszczenie tam swoich pociech.

Źródło: www. nobell.edu.pl, INNPoland

