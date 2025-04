29 sierpnia 1996 roku na statku, który przez 16 dni płynął z Australii do Jordanu, wybuchł pożar. W płomieniach zginęło 70 000 owiec. Kiedy ogień się rozprzestrzeniał, załoga opuściła pokład, zostawiając zwierzęta (bezbronne, które przecież mają uczucia!) na oceanie. Jaka była reakcja światowych przywódców na tę tragedię? Żadna.

20 lat później, 29 sierpnia 2016 roku odbędzie się pierwszy w historii dzień akcji przeciwko długodystansowym transportom żywych zwierząt. Tego dnia tysiące aktywistów z całego świata połączy swoje siły i wyjdzie na ulice.

Każdy kolejny transport żywych zwierząt, nieważne czy drogą lądową czy przez ocean, to kolejna potencjalna tragedia.

Uczynki, które zmienią świat na lepsze

28 organizacji z całego świata, z Londynu po Paryż, z Tel Aviv po Sydney, dokładnie w tym jedynym dniu zorganizują marsze, happeningi i przemowy publiczne. Protesty odbędą się także w Polsce, gdzie dwie organizacje zajmującej się ochroną zwierząt hodowlanych – CIWF Polska (Compassion in World Farming) oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki postanowiły połączyć swoje siły w trzech miastach w Polsce: w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

W Warszawie pokojowy protest odbędzie się na trasie pomiędzy metrem Centrum a Dworcem Centralnym w godzinach 12-14. Będzie można porozmawiać z aktywistami, podpisać petycję oraz zobaczyć, dlaczego wielogodzinny eksport żywymi zwierzętami musi zostać zatrzymany. Organizacja CIWF Polska nakręciła film reklamujący światowy dzień akcji "Zwierzę to nie towar".

Małgorzata Szadkowska, Dyrektor Fundacji CIWF Polska zaprasza na to wydarzenie w Polsce: