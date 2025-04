Na co dzień myślimy zazwyczaj tylko o sobie i swoich najbliższych. To zrozumiałe, jesteśmy zapracowani, a rutyna robi swoje. Jednak w życiu każdego z nas znajdzie się miejsce na drobne uczynki, które w mniejszym bądź większym stopniu zmienią świat na lepsze. A już na pewno sprawią, że poczujemy się lepiej.

DiCaprio ratuje naszą planetę, a ty co robisz dobrego?

Lista dobrych uczynków

Myślicie, że od was nic nie zależy, a losy innych czy świata nie leżą w waszych rękach? Pomyślcie zatem inaczej. Wielkie zmiany zaczynają się właśnie od zmian jednostek. Może zatem warto spojrzeć na siebie, jak właśnie na taką jednostkę, która może coś zmienić?

Pole do popisu jest ogromne, od recyklingu, przez oszczędzanie energii, pomoc potrzebującym, a na wychowaniu dzieci z szacunkiem do natury kończąc.

Mam dla was kilkanaście pomysłów, które mam nadzieję zainspirują was do pozytywnego działania. A może wy robicie coś, co mogłoby zmobilizować innych do dobrych uczynków? Czekamy na wasze sugestie i porady.

Redakcja Polki.pl i nasza lista dobrych uczynków:

Zawsze gaś światło w pomieszczeniach, których nie używasz. Będzie to miało wpływ nie tylko na niższe rachunki, ale i klimat. Staraj się nie wyrzucać jedzenia. Rób zakupy z głową i miej szacunek do pożywienia, i własnych pieniędzy. Np. jeśli wiesz, że czegoś nie dojesz, zamroź to. Nigdy nie wyrzucaj używanych ubrań do kosza. Połóż je obok kontenera - na pewno ktoś w potrzebie z nich skorzysta. Pomyśl o wolontariacie. Może się okazać, że taka pomoc będzie mniejszym poświęceniem niż myślisz. Nie wyrzucaj starych koców, ręczników czy garnków. Schroniska dla zwierząt na pewno będą wdzięczne za takie dary. Pamiętaj o ptakach zimą. Suchy chleb czy kawałek słoniki pomoże im przetrwać ciężki okres. Pamiętaj jednak, że zwierzaki przyzwyczajają się do miejsca dlatego bądź konsekwentna. Drobne gesty też się liczą. Przeprowadzenie niewidomej lub starszej osoby przez pasy naprawdę nic nie kosztuje. Wyrzucaj elektrośmieci wyłącznie w przystosowanych do tego punktach. Dzięki temu pomożesz środowisku a w zamian możesz otrzymać, np. sadzonkę drzewka. Pamiętaj by 1% podatku przeznaczać na wybrane przez siebie akcje charytatywne. W innym przypadku pieniądze trafiają do Urzędu Skarbowego. Staraj się kupować w lokalnych sklepach. Dzięki temu wiesz, że pomagasz konkretnym osobom, a nie globalny korporacjom. Oddaj krew w punkcie krwiodawstwa. Nic to nie kosztuje, nie boli, trwa chwilę a może uratować komuś życie. Nigdy nie bądź obojętna i zawsze staraj się pomóc. Jeśli nie czujesz się na siłach powiadom odpowiednie służby, które udzielą jej profesjonalnie. Nie śmieć. Niedopałki, kapsle, butelki czy puszki nie są na tyle ciężkie byś nie mogła ich donieść do najbliższego kosza. Zainstaluj darmową aplikację, np. Pomoc Mierzona Kilometrami. Każdy krok zrobiony na spacerze z psem czy w drodze do pracy, przy okazji pomoże dzieciakom lub innym potrzebującym. Ustępuj miejsca w komunikacji miejskiej osobom starszym, niepełnosprawnym czy kobietom w ciąży. Kiedyś ty możesz być jedną z nich. Na zakupy bierz zawsze torby ekologiczne. Jeśli zaś używasz foliowych staraj się je wykorzystywać np. jako worki na śmieci. Nie wyrzucaj zabawek po swoich dzieciach. Przekazuj je na domy dziecka, ośrodki pomocy czy domy samotnej matki. Bierz udział w specjalnych akcjach w social mediach. Zrobienie zdjęcia i użycie odpowiedniego hashtaga może przyczynić się do czegoś dobrego.

A jakie są wasze pomysły? Drobne uczynki, gesty czy nawyki, które mogą małymi kroczkami zmieniać nasze życie, życie innych i cały świat na lepsze? Piszcie w komentarzach!