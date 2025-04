Zawsze uważałam, że ludzie, który nie lubią gotować i nie czerpią ogromnej radości z jedzenia, coś tracą. Nie wyobrażam sobie spożywania śniadań i kolacji bez specjalnego ich celebrowania. Psychologowie mają rację, czas w ten sposób spędzony z najbliższymi umacnia więzi i zbliża.

Jest coś w tym, że jeśli zupa jest dla dwóch osób, to jest też dla trzech. Wierzę , że jest też tak w przypadku kanapek. Jeśli znajdą się dwie kromki chleba, to zawsze znajdzie się coś, co można między nie włożyć. I od tego zaczyna się piękna opowieść o jedzeniu, dzieleniu, byciu razem... ale też o kuchni, która łączy i cieszy. Dzieci poszły do szkoły. Co rano w milionach domów rodzice szykują kanapki dla swoich pociech. Chcemy Was namówić, żebyście zrobili jedną więcej... bo to w końcu nic trudnego! - mówi Beata Kierzkowska-Redźko pomysłodawczyni akcji Kanapka z sercem, współautorka bloga 100 Delicious Days.