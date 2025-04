7 lutego ogłoszono nominacje w kategorii Wideoklipów festiwalu SXSW 2017 (South by Southwest). Teledysk do piosenki polskiego zespołu BOKKA "Answer Me", zrealizowany przez rodzimych filmowców, znalazł się wśród nominacji! Wśród nominowanych są m.in Beyoncé, Tame Impala, Frank Ocean i Avalanches. To pierwsza nominacja dla Polski w historii festiwalu, a trwa od 23 lat.

BOKKA - "Answer me"

Prace nad "Answer Me" zaczęły się w czerwcu 2016 roku w Łodzi i trwały jeden dzień. Teledysk do utworu wyreżyserowała Katarzyna Sawicka – młoda reżyserka i montażystka, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, która była już nominowana m.in. na festiwalach Berlin Music Video Awards oraz YACH Film Festival. Pokazały go festiwale w Australii, Portugalii i we Włoszech.

O Festiwalu SXSW

W Polsce nie jest nader głośno o imprezach promujących sztukę wizualno-muzyczną. Powód jest prosty: nigdy nie byliśmy brani pod uwagę w podobnych wyścigach. Festiwal filmu, muzyki i technologii SXSW w Austin, USA, to największe tego typu wydarzenie na świecie. Znawcy są zdania, że w tym roku zgromadzi rekordowo dużą publiczność (sam festiwal filmowy odwiedziło w zeszłym roku ponad 40 tys. uczestników). Ostatnią edycję zaszczycił swą obecnością sam prezydent Barack Obama.

Zespół BOKKA robi swoje

Muzycy BOKKI bardzo dbają o swoją prywatność i ukrywają się za maskami, które stały się ich znakiem rozpoznawczym. Ich utwór "Town Of Strangers" szybko zagarnął uwagę. Teraz święci zasłużone triumfy. Nominacja w konkursie teledysków to niezaprzeczalnie jedno z największych wyróżnień dla tego typu.

