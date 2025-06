Teraz będziemy mieli okazję osobiście posłuchać wieloryba, a nawet go zobaczyć. „Wieloryb w Wiśle: weź, zobacz o co chodzi” to akcja happenigowa orgaznizowana przez Festiwal Wibracje na otwarcie sezonu wakacyjnego.

„Zaczynamy wakacje. Czas rozpuścić włosy, zwolnić, wyciągnąć z szafy kąpielówki i słomkowy kapelusz. Przebywać ze sobą, z bliskimi, a nie z problemami i zmartwieniami.”

Tak o celach projektu mówią organizatorzy Festiwalu Magda Ballada i Łukasz Gołoś.

Wieloryb, a poprawnie Waleń jest maskotką Festiwalu od jego pierwszej edycji. Przewija się w komunikacji graficznej odmieniany przez wszystkie przypadki stylistyczne. Wystąpił nawet z N. Teslą, który pływał na desce surfingowej.

„Dlatego sprowadziliśmy chyba największego dostępnego wieloryba, rzecz jasna: gumowego. Ma 12 metrów długości. Przymocowaliśmy go do statku i pływamy po Wiśle. Z głośników puszczamy przechodniom zarejestrowane dźwięki rozmów humbaków i walni. To niesamowite dźwięki. Już wiem czym inspirowali się twórcy filmu s-f Nowy początek tworząc postaci Heptapodów ” opowiada dalej Łukasz Gołoś

„Na pokładzie są z nami prelegenci, artyści i przyjaciele związani z festiwalem – osoby, które na co dzień dzielą się wiedzą, energią i ideami budującymi spokojny, uśmiechnięty i bardziej świadomy świat”. Dodaje Magda Ballada.

Ale dlaczego Wieloryb?

„Otóż to”. Odpowiada Łukasz Gołoś. „Ten Waleń odpowiada na żywotne potrzeby całego społeczeństwa. To jest Waleń na skalę naszych możliwości. My tym Waleniem otwieramy oczy niedowiarkom. A całą akcją zwracamy uwagę i oddajemy hołd poczuciu humoru, dystansowi do nas i otoczenia w wielkim stylu Stanisława Tyma i Stanisława Barei. Chodzi o to, żebyśmy spuścili powietrze, dostrzegali różne absurdy i potrafił się z nich śmiać; z nich i z siebie też .”

KONKURS #WielorybwWisle Do wygrania karnety na tegoroczną, edycję Festiwalu Wibracje. Jak je zdobyć: W czwartek około 20:00 i w sobotę od 16:00 po warszawskim odcinku Wisły pływać będzie jednostka pływająca holująca gigantycznego Wieloryba. Zobacz barkę, zrób jej zdjęcie, opublikuj na swoich social mediach (Instagram/Facebook) z oznaczeniem @wibracje_festiwal i hasztagiem #WielorybwWisle. Wybierzemy 6 szczególnych pomysłów na publikacje i do autorów wyślemy PODWÓJNE BILETY na Festiwal Wibracje!

O Festiwalu Wibracje

Kiedy : 16 – 20 lipca / środek lata

: 16 – 20 lipca / środek lata Gdzie: Radotki koło Płocka / środek Polski

Wibracje to festiwal unikatowy. Rdzeniem jego programu są bowiem warsztaty i wykłady, a nie koncerty – choć tych także nie brakuje. Co roku na Festiwal przyjeżdża około 7000 osób i jest to stała liczba wynikająca także z możliwości przestrzennych terenu.

Zajęcia odbywają się w ogromnych namiotach – strefach tematycznych, które określają tematykę podejmowaną w danym miejscu. Dla przykładu mamy zatem strefę: wiedzy, umysłu, zdrowia, czy dźwięku, a także miejsca mniej oczywiste jak np. strefa sztuk wschodnich, czy strefa tantry. Wszystkich jest łącznie 10 plus 11. dla dzieci.

Wśród tegorocznych prelegentów Profesora Pawła Holasa, który tym razem opowie o uzależnieniach cyfrowych i sposobach uodporniania się na nie. Razem z Dr Tadeuszem Oleszczukiem wnikniemy w szczegóły zagadnień równowagi hormonalnej i mało znanych, a kluczowych wynikach badań dotyczących zdrowego odżywiania. Spotkamy także Beatę Pawilkowską, która ukochała sobie festiwal i w tym roku opowie więcej o swoich podróżach.

Wyjątkowo zgrabnie prezentuje się tegoroczna scena muzyczna. Spotkamy na niej światową śmietankę artystów Etno World + od dawna wyczekiwany przez fanów Wibracji Łaki Łan. Wśród artystów zagranicznych posłuchamy między innymi Nneki; po raz pierwszy wystąpi w Polsce peruwiański zespół Novalima.

„Osobiście – szczególnie cieszę się na koncert Facesoul – Londyńczyka o somalijskich korzeniach, który na scenie festiwalowej występuje w Polsce również po raz pierwszy. Jest artystą o niezwykłej wrażliwości i jeszcze bardziej niezwykłym głosie”

– mówi Magda Ballada – organizator Festiwalu wibracje.

Dalej wśród prelgentów tegorocznych Wibracji spotkamy: dr Jarosława Jóźwiaka, który opowiei o ADHA w szerszej, rodzinnej perspektywie, redaktor Naczelny bithub – Adam Kubaty przybliży nam zjawisko kryptowalut. Będziemy też rozmawiać o stanie naszego klimatu i o warzywniakach na balkonowych ogródkach. Prof. Wojciech Dragan opowie o nowinkach naukowych z badań nad dziedziczeniem traum. Pojawi się mało znana w Polsce, na zachodzie nawet goszcząca jako kierunek studiów, technika relaksacyjna – Sofrologia.

Strefa Tantry po ogromnym sukcesie w ubiegłym roku dalej rozwinie skrzydła – prowadzona pięknie przez siostry Hanię i Magdę Darmas. W tejże strefie spotkacie m.in. Zosię i Dawida Rzepeckich oraz Aarona Kleinermanna.

Strefa Dom Dźwięku w tym roku ugości Yael Deckelbaum, która zaprosi do kręgu pieśniarskiego, czy multiinstrumentalistę T. Etno.

Strefa Ruchu gości w tym roku zespół taneczny Amenti, który poprowadzi warsztaty swoją autorską metodą. Ola Żelazo poprowadzi dla uczestników poranny rozruch.

„W czasach instant, gdzie wszystko jest natychmiastowe, średniej jakości i powierzchowne, Wibracje sięgają głębiej. Wyróżniamy się, bo przyciągamy osoby o pewnej dojrzałości, świadomym stylu życia i otwartości. Promujemy ideę, że życie w pełnym zdrowiu i równowadze jest na wyciągnięcie ręki”

– to nt. festiwalu podkreślają jego organizatorzy od samego początku.

Ciekawostki o Festiwalu Wibracje

miejsce: festiwal odbywa się dokładnie w tym miejscu, gdzie żył i leczył prawdziwy „Znachor” czyli prawdziwy człowiek, który był inspiracją dla stworzenia bohatera swojej powieści przez T. Dołęgę Mostowicza, potem kilkukrotnie ekranizowaną pod tytułem „Znachor”

3 lata temu na Festiwal przyleciał z Kolumbii reżyser Ciro Guerra, twórca docenionego przez krytyków obrazu „W objęciach węża” oraz w „Czekając na barbarzyńców” z niesamowitą rolą Johnnego Deppa.

koncerty Leszka Możdżera; dwukrotnie dobyły się piękne wydarzenia; na każdym Leszek Możdżer grał na dwóch instrumentach. Pierwszy raz były to fortepiany w dwóch strojach 432 i 440 Hz. Na kolejny raz przywiózł jedyny na świecie fortepian dekafoniczny, czyli 10-oktawowy.

Tegoroczna grafika także zabiera nas w opowieść. Dziecko pędzi w przyszłość na Wielorybie; osłonięte szalem podwójnej helisy DNA z pierwszymi literami kodu Bitcoina – symbolem ewolucji, już nie biologicznej, ale kulturowej. W oddali wyspa z drzewem – jabłonią, czy biblijną? Nieco bliżej kosmonauta zadumany przy obeliskiem niczym się z Odysei Kosmicznej.

Więcej niesamowitych faktach o Wielorybach

Są największymi zwierzętami, ich masa dochodzi do 120 ton. Mają tak zorganizowany metabolizm, że mogą nie jeść całymi miesiącami nie obawiając się głodu. Wieloryby to bardzo towarzyskie zwierzęta, często żyją w stadach i potrafią prowadzić ożywione dyskusje na odległość wielu kilometrów.

W przypadku waleni mamy do czynienia z wtórnym przystosowaniem się do środowiska wodnego. Przodkami tego gatunku były bowiem zwierzęta lądowe nie przypominające dzisiejszych wielorybów czy delfinów. Nadal był to jednak gatunek lądowy, odżywiający się na lądzie. Ich szczątki odnajdowano między innymi w Pakistanie.

U niektórych gatunków waleni (np. delfinów) mózg zawiera komórki lustrzane i wrzecionowate – charakterystyczne tylko dla ludzi; powiązane są z empatią, altruizmem i samoświadomością.

Pieśni humbaków nie są zakodowane genetycznie – są przekazywane w ramach populacji, co wskazuje na istnienie kultury u tych zwierząt.

Samce śpiewają długie, energetycznie kosztowne pieśni, często bez żadnych słuchaczy w pobliżu, co sugeruje, że mogą to robić dla siebie nawzajem lub z powodów emocjonalnych / społecznych, „dla własnej przyjemności”

Obserwowano sytuacje, gdy samiec, próbujący podejść do samicy z młodym, przestaje śpiewać, by nie przyciągać rywali, a następnie szepcze niskie, ledwo słyszalne dźwięki do samicy.

