Od 1 lipca widzowie mogli obejrzeć blisko 80 seansów filmowych w trzech wyjątkowych lokalizacjach: na sopockim Molo, przy zakopiańskich Krupówkach oraz w giżyckiej Ekomarinie. Festiwalowe projekcje odbywają się codziennie, a harmonogram wypełniają starannie dobrane tytuły różnych gatunków filmowych – od klasyki kina, przez komedie, kino familijne, oscarowe arcydzieła, po najnowsze polskie produkcje.

W pierwszej połowie festiwalu widzowie świętowali 130-lecie kina, który promuje specjalny jubileuszowy plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego. We wszystkich lokalizacjach festiwal zainaugurował film „Nóż w wodzie” w reżyserii Romana Polańskiego, a gościem honorowym uroczystego pokazu w Giżycku był sam Jerzy Skolimowski, współautor scenariusza i dialogów kultowego filmu zrealizowanego na wodach jeziora Niegocin. Podczas giżyckiej inauguracji artysta odebrał z rąk Ewy Ostrowskiej Nagrodę Burmistrza Giżycka „za wybitne osiągnięcia kulturalne, genialne kreacje, dorobek filmowy i inspiracje, w szczególności za film ‘Nóż w wodzie’, który od lat promuje Giżycko w kraju i na świecie”.

Magdalena Cieślik, Małgorzata Wasiuk, Adam Woronowicz, Paweł Adamski, fot. M. Gadomski, AKPA

Podobne wyróżnienie otrzymał również pomysłodawca i twórca festiwalu Paweł Adamski „za ogromny wkład w życie kulturalne Giżycka i utworzenie wakacyjnego festiwalu filmowego z unikalnym kinem jachtowym, które od lat promuje Giżycko w skali ogólnopolskiej”.

9 lipca na sopockim Molo, podczas uroczystej gali, znakomity aktor Adam Woronowicz został uhonorowany Diamentowym Klapsem Filmowym. To nagroda festiwalu przyznawana naprzemiennie polskim aktorom i aktorkom, którzy swoją twórczością dostarczają publiczności wzruszeń, emocji i pozytywnej energii. Laureatami wyróżnienia w ostatnich latach byli m. in.: Izabela Kuna, Tomasz Kot, Maja Ostaszewska czy Robert Więckiewicz.

23 lipca festiwalowy pokaz filmu „Wróbel” w Sopocie uświetnił odtwórca roli głównej Jacek Borusiński – nagrodzony na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za Najlepszą Pierwszoplanową Rolę Męską – oraz reżyser filmu Tomasz Gąssowski, spotkanie z publicznością poprowadziła znana dziennikarka i promotorka kultury Weronika Wawrzkowicz. Natomiast 30 lipca gościnią pokazu głośnego filmu „Światłoczuła” w Giżycku była odtwórczyni roli tytułowej, obiecująca gwiazda polskiego kina Matylda Giegżno, spotkanie poprowadziła dziennikarka filmowa i edukatorka – Kaja Klimek. Na sierpień zaplanowane są kolejne niezapomniane seanse i atrakcje dla widzów. W połowie miesiąca (piątek 15.08) odbędzie się Silent Disco z DJ Wiką w Sopocie, a w sobotę pokaz filmu „Vika!” oraz spotkanie z bohaterką filmu DJ Wiką.

Adam Woronowicz, fot. M. Gadomski, AKPA

Repertuar na drugą połowę wakacji

Na wielkich ekranach w Sopocie, Zakopane oraz Giżycku na widzów czeka 31 wyjątkowych tytułów na ponad 70 seansach. Jak co roku, repertuar jest podzielony na filmowe dni tematyczne: poniedziałki – „Kino familijne”, wtorki – „We Love Cinema”, środy – „Made in Poland by LOTTO”, czwartki –„Dobre decyzje”, „Oscarowe Piątki”, soboty – „Filmowe Hity Warner Bros.” oraz niedziele – „Kobieta z kamerą”. W repertuarze znajdą się m.in.: nagrodzona Oscarem „Barbie” z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem, „Paddingtona” z dubbingiem Artura Żmijewskiego, obydwie części najnowszych filmów serii „Diuna”, a także „O psie, który jeździł koleją”, „Furiosa: Saga and Max”, „Łowca Androidów”, oscarowa animacja „Flow” oraz polskie produkcje „Miłość jak miód”, „Imago”, „Marzec ’68” i „Zaklęte rewiry” – ze wspaniałą rolą młodego Marka Kondrata – prezentowane 50 lat po swojej premierze w ramach obchodów 130 lat kina. Wszystkie wtorki, czwartki i niedziele odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas.

W sierpniu seanse o pół godziny wcześniej

Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce z bezpłatnymi seansami zaprasza do kultowych letnich lokalizacji – na sopockie Molo (wstęp po zakupie wejściówki na Molo), do miasteczka filmowego z widokiem na Giewont, tuż przy zakopiańskich Krupówkach, a we wtorki i środy do Ekomariny nad jeziorem Niegocin w Giżycku, gdzie filmy można oglądać również z zacumowanych jachtów. Projekcje w sierpniu rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca – w Sopocie o godz. 21:30, natomiast w Zakopanem i Giżycku o godz. 21:00.

Kino letnie Sopot, fot. J. Bartkowski

Przyjemności nie tylko filmowe

Oprócz wieczornych seansów na widzów czekają atrakcje w ciągu dnia. Codziennie, przez całe wakacje, festiwal zaprasza do kawiarni festiwalowej Koło Molo w Sopocie, która serwuje pyszne Lody jak Dawniej od marki Bracia Koral, włoską kawę Caffe Vergnano oraz filmowe koktajle partnerskie: Viva! Wakacje, Sopockie Party, Wizażowe Love, herbatę Chillizet nastaw się na relaks czy ciasta z cukierni Kaiser. Na zniżki mogą liczyć posiadacze kart Banku BNP Paribas oraz rowerzyści i użytkownicy aplikacji My Arval.

Festiwal nowej mobilności

W tym roku festiwal kontynuuje współpracę z Arval Service Lease Polska, spółką z Grupy BNP Paribas specjalizującą się w długoterminowym wynajmie pojazdów i dostarczającą różne formy mobilności. Ekipa festiwalu będzie korzystać z rowerów elektrycznych w ramach usługi Arval Mobility Hub. To eko-rozwiązanie będą mieli też okazję testować pracownicy urzędów miejskich w Giżycku i Zakopanem dojeżdżając do pracy przez całe wakacje na rowerach elektrycznych. Dodatkowo, obsługa techniczna będzie podróżować pomiędzy lokalizacjami festiwalu elektrycznymi samochodami i VAN-ami. Dzięki nowoczesnej flocie pojazdów, festiwal – wspólnie z Arval – dba o niskoemisyjność i czyste powietrze.

Festiwal trwa przez całe wakacje do 31 sierpnia, a pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów dostępne są na stronie www.kinoletnie.pl

Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku, Instagramie i TikToku @BNPParibasKinoLetnie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.

