Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes został rozpoczęty 11 maja i będzie trwał do 22 maja. Festiwal, który odbywa się co roku, gromadzi najwybitniejsze gwiazdy kina. Każdego roku organizatorzy festiwalu ogłaszają skład Konkursu głównego i sekcje pozakonkursowe. Najwybitniejszy film konkursowy otrzymuje Złotą Palmę (Palme d'Or).

Nagroda najczęściej przyznawana była twórcom amerykańskim, włoskim, francuskim oraz brytyjskim. Do tej pory Złotą Palmę otrzymały jedynie dwa polskie filmy: "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy oraz "Pianista" Romana Polańskiego.

W tym roku przewodniczącym jury jest George Miller, reżyser "Mad Maxa: Na drodze gniewu" zaprezentowanego na zeszłorocznym festiwalu. Jego zdaniem Złotą Palmę powinien otrzymać film, który "ma w sobie moc".

W tym roku festiwal otworzył najnowszy film Woody'ego Allena. "Cafe Society" to kolejne dzieło amerykańskiego reżysera przedstawiające zawikłane relacje damsko-męskie. Mimo że nie bierze udziału w Konkursie głównym, jest naprawdę godne uwagi. Na czerwonym dywanie jako pierwsze zaprezentowały się Kristen Stewart i Blake Lively, które wcieliły się w pierwszoplanowe postaci w filmie. Aktorkom towarzyszył reżyser.

Jakie filmy będą ze sobą konkurować w 69. Festiwalu Filmowym w Cannes? Które z nich są najbardziej godne uwagi? Przedstawiamy pełen program i charakterystykę najbardziej interesujących filmów.

Jakie filmy biorą udział w tegorocznym Konkursie głównym?

O Złotą Palmę powalczą w tym roku takie filmy jak:

"Toni Erdman", reż. Maren Ade,

"Julieta", reż. Pedro Almodovar,

"Personal Shopper" , reż. by Olivier Assayas,

, reż. by Olivier Assayas, "American Honey", reż. Andrea Arnold,

"The Unknown Girl", reż. Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne,

"It's Only the End of the World" , reż. Xavier Dolan,

, reż. Xavier Dolan, "Slack Bay", reż. Bruno Dumont,

"Paterson", reż. Jim Jarmusch,

"Rester Vertical" , reż. Alain Guiraudie,

, reż. Alain Guiraudie, "Aquarius", reż. Kleber Mendonca Filho,

"From the Land of the Moon" , reż. Nicole Garcia,

, reż. Nicole Garcia, "I, Daniel Blake", reż. Ken Loach,

"Ma'Rosa" , reż. Brillante Mendoza,

, reż. Brillante Mendoza, "Bacalaureat", reż. Cristian Mungiu,

"Loving" , reż. Jeff Nichols,

, reż. Jeff Nichols, "Agassi", reż. Park Chan-Wook,

"The Last Face" , reż. Sean Penn,

, reż. Sean Penn, "Sieranevada", reż. Cristi Puiu,

"Elle", reż. Paul Verhoeven,

"The Neon Demon", reż. Nicolas Winding Refn.

Un Certain Regard:

"Varoonegi", reż. Behnam Behzadi,

"Apprentice", reż. Boo Junking,

"Voir du Pays" , reż. Delphine Coulin i Muriel Coulin,

, reż. Delphine Coulin i Muriel Coulin, "La Danseuse", reż. Stephanie di Giusto,

"Clash" , reż. Mohamed Diab,

, reż. Mohamed Diab, "La Tortue Rouge", reż. Michael Dubok de Wit,

"Fuchi Bi Tatsu" , reż. Fukada Koji,

, reż. Fukada Koji, "Omar Shakhsiya", reż. Maha Haj,

"Me’Ever Laharim Vehagvaot" , reż. Eran Kolirin,

, reż. Eran Kolirin, "After The Storm", reż. Kore-Eda Hirokazu,

"Hymyileva Mies" , reż. Juho Kuosmanen,

, reż. Juho Kuosmanen, "La Large Noche de Francisco Sanctis", reż. Francisco Marquez and Andrea Testa,

"Caini", reż. Bogdan Mirica,

"Pericle Il Nero" , reż. Stefano Mordini,

, reż. Stefano Mordini, "Captain Fantastic", reż. Matt Ross,

"The Transfiguration" , reż. Michael O'Shea,

, reż. Michael O'Shea, "Uchenik", reż. Kirill Serebrennikov.

Poza konkursem:

"BFG: Bardzo Fajny Gigant" , reż. Steven Spielberg,

, reż. Steven Spielberg, "Goksung", reż. Na Hong-Jin,

"Money Monster" , reż. Jodie Foster,

, reż. Jodie Foster, "The Nice Guys", reż. Shane Black.

Pokazy specjalne:

'L'ultima Spiaggia" , reż. Thanos Anastopoulous and Davide del Degan,

, reż. Thanos Anastopoulous and Davide del Degan, "A Chad Tragedy", reż. Mahamat-Saleh Haroun,

"The Death of Louis XIV", reż. Albert Serra,

"Le Cancre" , reż. Paul Vecchiali.

Pokazy o północy:

, reż. Paul Vecchiali. "Gimme Danger", reż. Jim Jarmusch,

"The Train to Busan", reż. Yeon Sang-Ho.

Najciekawsze filmy w Cannes 2016

W Konkursie głównym weźmie udział najnowszy film Pedro Almodovara "Julietta", w którym reżyser po raz kolejny poświęca uwagę kobietom. Czy podwójny zdobywca Oscara znów zaserwuje nam zaskakującą historię pełną nagłych zwrotów akcji?

W Cannes nie mogło zabraknąć braci Dardenne. W "The Unknown Woman" zabrakło znanych twarzy, ponieważ jego twórcy po raz kolejny obsadzili w rolach naturszczyków.

Na festiwalu zostanie zaprezentowane wybitne dzieło Seana Penna "The Last Face", w którym zagrała jego ówczesna partnerka Charlize Theron.

Legendarny Jim Jarmusch pokaże w Cannes aż dwa filmy: "Paterson" z Adamem Driverem, który bierze udział w konkursie, i "Gimme Danger", dokument o Iggym Popie, w ramach pokazów o północy.

O Złotą Palmę powalczy również "It's Only the End of the World" utalentowanego Xaviera Dolana, w którym głównym rolę zagrała Marion Cotillard, znana z filmu Woody'ego Allena "O północy w Paryżu". Czy Dolan przygotował równie sensualny i kunsztowny obraz, jak w "Les imaginaires Amours"?

