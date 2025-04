Wielu Polaków nie przejmuje się losem dotkniętych wojną Syryjczyków. Kiedy w Polsce odmawia się przyjęcia 10 sierot z Aleppo, w podobnym czasie grupa polskich licealistów nagrywa klip, chcąc zwrócić uwagę na cierpienie innych. Udało się - teledysk wzrusza do łez, daje do myślenia i sprawia, że jesteśmy dumne z polskiej młodzieży.

Licealiści to pokolenie internetu, ale zwykło się nacechowywać do określenie pejoratywnie. Błąd! Młodzi ludzie chcą brać udział w ważnych dyskusjach, zabierać głos, czynić d o b r o. Grupie nastolatków z Łomży umożliwił to YouTube, ich dobre chęci, garść sprzętu i wspierający ich nauczyciele. Stworzyli teledysk do piosenki "Where Is The Love" Black Eyed Peas, chcąc zwrócić uwagę internautów na cierpienie spowodowane wojną, konfliktami na tle rasowym.

Wszystko zaczęło się od zbiórki na rzecz Aleppo, którą zorganizowała nauczycielka liceum w Łomży. Potem pojawiło się marzenie, by stworzyć cover piosenki Black Eyed Peas #whereisthelove.

Wszystko zaczyna się od jednego gestu

Jak w głowach młodych ludzi narodził się pomysł coveru wielkiego hitu?

- W listopadzie przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz potrzebujących w Aleppo - mówi Katarzyna Lipska, nauczycielka WOS-u i historii w I LO w Łomży, która zorganizowała akcję na rzecz Syryjczyków. - Podczas zbiórki Mariusz Hołownia, jeden z naszych uczniów stwierdził, że w akcję świetnie by się wpisał teledysk grupy Black Eyed Peas. Kiedy pomysł dojrzewał w jego głowie, w przedsięwzięcie zaangażowali się inni - dodaje nauczycielka.

Jak czytamy dalej, stworzenie tego klipu było marzeniem nastolatków. Chociaż trudno w to uwierzyć, 4-minutowy film został nagrany w szkolnej auli telefonem komórkowym. O pomysłodawcy, czyli Mariuszu Hołowni, jest teraz głośno. Chłopak nie kryje zadowolenia, ale nie chodzi o wybujałe ego - chciał, by klip stał się powodem ważnych dyskusji.

- Naprawdę chciałem, żeby ludzie zastanowili się nad przekazem filmu - wyznał.

W 2016 rok temu po 13 latach wspomniany klip został reaktywowany z udziałem wielu gwiazd przez jego autorów - grupę Black Eyed Peas.

Nostalgiczny, minimalistyczny klip miał na celu zwrócić wzrok młodych ludzi na to, co działo się w USA. Nowa edycja utworu z 2003 roku stanowiła manifest kampanii Hilary Clinton i była reakcją na strzelaniny z udziałem policji w Baton Rouge, Minnesocie, Dallas i innych miejscach w USA. To apel o dobry wybór. Will.I.Am powiedział:

Millenialisi mają władzę. Nie zdają sobie sprawy, jak wiele mogą. Mam nadzieję, że to ich zainspiruje, by krzyczeć z najwyższych gór i angażować się, jakby od tego zależała ich wolność.

Okazuje się, że to polska młodzież daje dobry przykład. Klip maturzystów z Łomży obejrzało ponad 118 tysięcy internautów. Podajcie dalej, udostępniajcie go! Czasem popadamy w przeświadczenie, że młodzi ludzie w Polsce są niezdolni do empatii, ale od czasu do czasu ktoś wyprowadza nasz błędu i daje nadzieję. Ratowanie świata zaczyna się w naszych sercach.

