Dawno, dawno temu w zaczarowanym królestwie żyła sobie piękna królewna. Na imię miała Śnieżka. Jej skóra była czysta jak śnieg, a włosy czarne jak noc. Pewnego dnia władzę nad krainą przejęła podstępem zła królowa (Julia Roberts). Zazdrosna o urodę i wdzięk dziewczyny rozkazała wygnać ją z królestwa. Teraz jej celem będzie wyjść bogato za mąż i pozbyć się problemów finansowych. Idealnym kandydatem będzie bardzo przystojny i niezwykle majętny książę. Niestety sprawy się nieco skomplikują, kiedy Śnieżka powróci, aby walczyć o swoje racje na czele bandy siedmiu krasnali-rabusiów. Zła królowa popadnie w nie lada tarapaty. Dzielna Śnieżka zamierza jej odebrać nie tylko władzę, ale także kandydata na męża, bo przystojny książę już dawno wpadł jej w oko.

Lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie…

Film w polskiej i oryginalnej wersji językowej. W polskim dubbingu widzowie usłyszą Agatę Kuleszę i Martę Żmudę Trzebiatowską.

„Królewna Śnieżka” to wielki powrót na ekrany kin jednej z najbardziej uwielbianych baśni świata. Tym razem nie w wersji animowanej, lecz aktorskiej, pod batutą wizjonerskiego Tarsem Singha, który z każdej opowiadanej przez siebie historii urzeka widza wizualnym przepychem.

Rzecz dzieje się za siedmioma górami i lasami. Kiedy ukochany Król znika bez śladu, władzę w królestwie przejmuje jego bezwzględna, przepełniona złem żona. Królowa nienawidzi swojej pasierbicy, uroczej i niewinnej Śnieżki, widząc w niej swojego przyszłego wroga. Ukrywa więc biedną dziewczynę w najdalszych komnatach ogromnego pałacu, skazując ją automatycznie na życie w niewoli.

Jednak dziewczyna swoją urodą i charakterem zwraca szybko uwagę bogatego i przystojnego Księcia Alcotta, który przebywa w zamku w odwiedzinach, sprawiając tym samym, iż zazdrosna Królowa wypędza Śnieżkę do pobliskiego lasu. Tam przygarniają ją krasnoludki-rabusie, pod okiem których prawowita królewna zmienia się w odważną młodą kobietę zamierzającą odzyskać swoje dziedzictwo.

„Królewna Śnieżka” to niepowtarzalne kino przygodowe z nutką magii i romansu – komedia jak z bajki!

W filmie występują:

Julia Roberts jako Zła Królowa

Lily Collins jako Śnieżka

Armie Hammer jako Książę

Nathan Lane jako Służący

Sean Bean jako Król

Zobacz zdjęcia z filmu:

Fot. Monolith Films

"Królewna Śnieżka", Reżyseria: Tarsem Singh, Produkcja: USA 2012, Dystrybucja: Monolith Films, Premiera filmu: 16 marca 2012