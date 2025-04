Już 1 kwietnia na ekranach polskich kin ekranizacja powieści Amosa Oza „Opowieść o miłości i mroku”, najlepiej sprzedającej się izraelskiej powieści wszech czasów i światowego bestsellera.

Ale to nie wszystko! 31 marca możecie udać się na przedpremierwoy pokaz filmu z udziałem wybitnego operatora filmowego Slawomira Idziaka, który jest autorem zdjęć do filmu. Pokaz premierowy odbędzie się w kinie Atlantic przy ul. Chmielnej w Warszawie.

O filmie "Opowieść o miłości i mroku"

Ekranizacja autobiograficznej powieści Amosa Oza to przejmująca historia dzieciństwa i dorastania jednego z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów. Oz wspomina swoich rodziców: pragmatycznego Ariego i marzycielską, obdarzoną niezwykłą wyobraźnią Fanię. Nieszczęśliwa w małżeństwie matka Amosa znajdowała ukojenie w opowiadaniu ukochanemu synowi niesamowitych historii z pogranicza jawy i snu. Z czasem opowieści były coraz bardziej mroczne i niezrozumiałe, by w końcu stać się rzeczywistością… Jak bardzo wpłynęło to na życie chłopca, który wkrótce zostanie światowej sławy pisarzem?

Jako aktor zawsze realizujesz wizję reżysera, a ja doszłam do miejsca, w którym chciałam, aby to była moja wizja, moje pomysły i uczucia, mój sposób widzenia świata. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim aktorom i członkom ekipy, którzy pomogli zrealizować tę wizję. Widziałam i doceniałam, jak bardzo starali się stworzyć to, czego chciałam, nawet jeśli się z tym nie zgadzali albo mieli inne pomysły. Miło jest mieć możliwość wyrażenia się w pełni, mówić z własnej perspektywy.

- Natalie Portman

