Karate Cardio to już dla Ciebie za mało? Twoje ciało chce więcej? Jest na to rada! Anna Lewandowska zachęca do zakupu swojej nowej płyty!

Idę za ciosem i przedstawiam przygotowany specjalnie dla Ciebie kolejny autorski program Karate Cardio, tym razem w militarnej odsłonie, z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Znajdziesz tu kompletny trening z wykorzystaniem hantli, który nie tylko spala i ujędrnia, ale sprawi, że Twoje ciało stanie się mocne i doskonale wymodelowane. Dodatkowo poprawisz kondycję i wytrzymałość.

Jako bonus przygotowałam zestawy z wykorzystaniem piłki lekarskiej. Taka forma dodatkowo Cię zmotywuje i sprawi, że trening już nigdy Cię nie znuży, a Twoje ciało osiągnie znakomite rezultaty.

Na płycie znajduje się rozgrzewka, trening główny dla każdej partii ciała oraz rozciągające ćwiczenia końcowe, które dodatkowo poprawią Twoje samopoczucie i pomogą się zrelaksować.

Trening trwa 1,5 godziny - to idealny pomysł na prezent dla... siebie!

Na podstawie materiałów prasowych

