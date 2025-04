Najnowszy film twórcy nagrodzonego Oscarem “Wielkiego piękna”. Paolo Sorrentino przedstawia olśniewającą wizualnie, pełną emocji i błyskotliwego humoru opowieść o gościach luksusowego hotelu u podnóża Alp.

Fabuła filmu "Młodość"

Wybitny kompozytor (Michael Caine) otrzymuje od brytyjskiej królowej niespodziewaną propozycję. Piękna kobieta (Rachel Weisz) chce się dowiedzieć, dlaczego mąż porzucił ją dla dziewczyny (Paloma Faith), z którą nie ma nic wspólnego. Z kolei słynny reżyser (Harvey Keitel) szuka idealnego zakończenia dla swojego najważniejszego filmu. Miss Universe postanawia wszystkim pokazać, dlaczego to ona jest najpiękniejszą kobietą na świecie, a wielka gwiazda kina (Jane Fonda) zjawia się po latach, by prosto w twarz powiedzieć mężczyźnie swojego życia, co naprawdę o nim myśli...

Film "Młodość" to kilka letnich dni, podczas których wyjdą na jaw najgłębsze tajemnice, a wystawione na próbę zostanie powszechne pragnienie wiecznej młodości.

Reżyser: Paolo Sorrentino

Występują: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda

Kraj produkcji: Włochy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Francja

Rok produkcji: 2015

Data premiery: 18 września 2015

Język oryginalny: angielski

Gatunek: dramat

Czas trwania: 118 min.