Nie możesz się doczekać się premiery Batman v Superman? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość! Przedpremierowe pokazy filmu "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" będą emitowane w marcu w Kinie Atlantic!

To musisz wiedzieć o filmie "Batman v Superman"

Metropolis zostało zrównane z ziemią po strasznej walce z generałem Zodem. Obecnie Superman jest najbardziej kontrowersyjną postacią na świecie. Wielu wciąż traktuje go jako symbol nadziei, ale rośnie liczba osób, które uważają go za zagrożenie dla ludzkości i szukają sprawiedliwości za chaos, który sprowadził na Ziemię. Bruce Wayne uważa go za zagrożenie dla społeczeństwa i boi się o przyszłość świata, bo tak lekkomyślna potęga pozostaje bez nadzoru. Decyduje się znów założyć maskę i pelerynę, by naprawić błędy Supermana. Rywalizacja herosów jest straszliwa i napędzana przez gorycz oraz chęć zemsty. Nic nie może powstrzymać ich wojny. Jednakże na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie w postaci trzeciej postaci, która ma większą moc niż oni razem wzięci. Zagraża światu totalną destrukcją...

Oficjalna premiera filmu 1 kwietnia 2016 r., jednak już teraz możesz wybrać się na pokaz przedpremierowy 28, 29 marca lub w nocy z 31 marca na 1 kwietnia do Kina Atlantic w Warszawie. Zapraszamy!

