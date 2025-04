Pamiętacie książkę, z której młodzi hogwardczycy uczuli się o niezwykłych stworzeniach zamieszkujących świat czarodziejów? 70 lat przed tym, jak "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" trafiły w ręce Harrego Pottera, autor książki przeżył niezwykłe przygody w tajemniczym stowarzyszeniu nowojorskich czarownic.

Dawno, dawno temu w czarodziejskim świecie...

Newt Scamander (w tej roli nagrodzony Oscarem Eddie Redmayne) to młody czarodziej i magiozoolog, który wracając z wielkiej wyprawy badawczej na krótko zatrzymuje się w Nowym Jorku. I pewnie ten przystanek przeszedłby bez echa, gdy nie jeden przypadkowy nie-czar (amerykański mugol), źle rzucony magiczne zaklęcie i ucieczka kilku fantastycznych stworzeń. Ta fatalna kombinacja doprowadzi do serii niefortunnych zdarzeń, grożących nie lada kłopotami. Czy uda im się opanować magiczny kryzys? Czy film pobije sukces swoim poprzedników? Nadzieję daje fakt, że scenariusz napisała sama J.K. Rowling, a reżyserii podjął się odpowiedzialny za poprzednie części David Yates. Tego dowiemy się już 18 listopada, kiedy to przypada polska premiera filmu.

