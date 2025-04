Filmowa animowana wersja najpopularniejszej gry ostatnich lat. Do tej pory grę "Angry Birds" ściągnęło ponad 2 miliardy użytkowników na całym świecie! A w każdym miesiącu gra w nią ok. 60 milionów ludzi. Co za sukces!

Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy - temperamentny Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielonych świnek... Angry Birds nadlatują!

Angry Birds w kinach

Warto jednak zapoznać się z recenzją, zanim wybierzemy się na seans. Obecnie w ramach akcji „Rodzina do kina” na wielkim ekranie można zobaczyć między innymi: „Kung Fu Panda 3”, „Księgę dżungli”, „Angry Birds Film”, „Alicję po drugiej stronie lustra”. Rodzice z dziećmi będą mogli obejrzeć na przykład: „Gdzie jest Dory?” czy „Epokę lodowcową 5: Mocne uderzenie”.

