Jakiś czas temu Sophie Gamand (francuska fotografka, która na co dzień mieszka w Nowym Yorku), postanowiła obalić negatywny wizerunek psów rasy pitbull, które bardzo często są postrzegane jako niebezpieczne i nieobliczalne.

Reklama

Jak odczarować budzącego postrach czworonoga? Sophie postanowiła wykorzystać do tego kwiaty i pastelowe kolory. W takiej wersji te groźne psy wyglądają, jak maskotki, które chcemy natychmiast przytulić...

Pitbull nie taki straszny...

Najnowsze dane pokazują, że rocznie w USA usypia się ponad 1 000 000 (!) psów tej rasy. Akcja zapoczątkowana przez Sophie powstała z myślą o zmianie podejścia do tych wyjątkowych zwierząt. Większość z nas patrzy na nie przez pryzmat agresji. Jednak osoby, które żyją z nimi na co dzień, zgodnie mówią, że są to posłuszne i życzliwe psy, które potrafią zaprzyjaźnić się z człowiekiem. Warto pamiętać, że jak każda rasa wymagają odpowiedniej opieki i szkolenia. Niestety ze względu na swoją opinię często przyciągają nieodpowiednich opiekunów.

Wszystkie zwierzaki, które wzięły udział w akcji, pochodzą ze schroniska, a po publikacji tych zdjęć część z nich znalazła dom. Od jej początku minęło już prawie 1,5 roku. W tym czasie nowych właścicieli znalazło ponad 140 psów.