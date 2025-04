Reklama

Nie od dziś, psy są uważane za czworonożnego przyjaciela człowieka. Towarzyszą nam praktycznie w każdej, codziennej czynności. Oglądają telewizję, bawią się z nami, czy po prostu się przytulają. Nie da się do nich nie przywiązać i nie pokochać. Taka miłość jest totalnie bezwarunkowa! Dlatego czworonogi zasługują na to, co najlepsze! Niestety nie możemy zaadoptować wszystkich psów, które jeszcze nie mają domu i muszą przebywać w schroniskach, ale możemy im pomóc w inny sposób. Sprawdź, jak to zrobić z inicjatywy Fundacji dla szczeniąt Judyta i marki Beko!

Fundacja dla szczeniąt Judyta

Fundacja dla szczeniąt Judyta to organizacja non-profit. Jej głównym celem jest udzielanie pomocy psom. Trafiają tam zwierzęta porzucone, skrzywdzone i chore. Fundacja jest dla nich azylem, gdzie znajdują pomoc i szczęście. Opiekunowie potrafią zorganizować dla futrzaków nowe, kochające domy. Warto wspomnieć, że do organizacji trafiają również psy niepełnosprawne. Ale pracownicy robią wszystko, żeby poczuły miłość i ciepło.

Beko dla pupili

Na początku 2018 roku marka Beko zaczęła współpracować z Fundacją dla szczeniąt Judyta. Gdy na profilu Fundacji w mediach społecznościowych pojawił się post z prośbą o wsparcie, firma zareagowała natychmiast! Dzięki temu, że Beko wprowadzając nowe technologie proponuje rozwiązania nie tylko dla ludzi, ale i dla czworonożnych domowników, zaoferowała idealne rozwiązanie dla Fundacji. Podarowała im nową pralkę z Funkcją Pupil, która usuwa sierść z ubrań i koców oraz suszarkę automatyczną. Sprzęty zdecydowanie ułatwiły codzienne obowiązki opiekunek czworonogów. Beko wraz z Fundacją postawili sobie za główny cel zapewnienie futrzastym przyjaciołom odpowiednich warunków życia i rozwoju. Dążą do znalezienia dla nich nowych, kochających rodzin!

Kalendarz ze zwierzętami

Uwieńczeniem współpracy zawartej między Fundacją, a firmą Beka jest kalendarz na 2019 rok. Cały dochód ze sprzedaży będzie przekazany na cele Fundacji, która zapewni pupilom odpowiednią opiekę. Na kartkach kalendarza zobaczycie podopiecznych fundacji.

Uwaga! To mogą być najsłodsze zdjęcia jakie zobaczycie! Bez wątpienia chwytają za serca.

Pies jako twój przyjaciel doskonale wie, kiedy masz kłopoty i jest gotowy od razu pobiec z pomocą. A czy ty jesteś gotowa pomóc jego przyjaciołom z Fundacji? Kalendarz kupisz tutaj.

