Inicjatywa skierowana jest do kobiet, które mają pomysł na biznes i chcą założyć swoją firmę w trakcie trwania programu. Program trwa siedem miesięcy i opiera się na trzech filarach: szkoleniach SkillShare Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, mentoringu biznesowym oraz networkingu. Partnerami programu są DELab UW oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w tegorocznej edycji programu "Biznes w Kobiecych Rękach" weźmie udział 50 uczestniczek. Na proces rekrutacji składają się dwa etapy. W pierwszym, przyjmowane są zgłoszenia poprzez formularz on-line dostępny na stronie www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. Formularz jest aktywny do 23 września. W drugim etapie, wybrane kandydatki są zapraszane na rozmowy indywidualne. Listę uczestniczek, które się zakwalifikowały do programu poznamy do 14 października. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy na Otwarte Spotkania Informacyjne, które będą organizowane we wrześniu. Konieczna wcześniejsza rejestracja poprzez stronę www.

Na program, który potrwa 7 miesięcy, od października 2016 do kwietnia 2017, składają się następujące elementy. Szkolenia SkillShare z zakresu m.in. modelowania biznesowego, finansów i marketingu. Drugim elementem jest mentoring biznesowy realizowany przy wsparciu członkiń Klubu Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Trzecią składową przedsięwzięcia jest networking. Spotkania te stymulują współpracę biznesową. Nowym elementem programu są sesje w duchu storytellingu- Be the change.

Poprzednie edycje programu Biznes w Kobiecych Rękach okazały się dużym sukcesem. Pomysły, z którymi przyszły do nas uczestniczki, rozwinęły się w realne biznesowe koncepty działające w otoczeniu rynkowym. Cieszymy się, że program jest efektywny i nie tylko pozwala paniom szybciej i w sposób przemyślany zbudować własny biznes, ale też uczy, jak budować kontakty biznesowe i się wzajemnie wspierać – mówi Katarzyna Wierzbowska, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

W dwóch edycjach "Biznesu w Kobiecych Rękach" wzięło udział 100 uczestniczek, powstały 73 firmy, które dały zatrudnienie przeszło 150 osobom. Program charakteryzuje się zróżnicowaniem branżowym uczestniczek, dzięki czemu powstają firmy zarówno ze sfery kreatywnej, edukacyjnej, jak i technologicznej.

Udział w programie jest bezpłatny. Program finansowany jest przez United Way Worldwide, dzięki funduszom Citi Foundation.