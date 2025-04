Jak poprawnie wymawiać cyfry i liczby po angielsku? Poniżej znajdziesz zapis słowny (pisownia) oraz wymowę fonetyczną cyfr i liczb od 1 do 99.

Cyfry po angielsku od 1 do 9

1 - one (łan)

2 - two (tu)

3 - three (fri)

4 - four (for)

5 - five (fajf)

6 - six (siks)

7 - seven (sewen)

8 - eight (ejt)

9 - nine (najn)

Liczby po angielsku od 10 do 19

Oprócz trzech pierwszych liczb: 10, 11 i 12, liczby z tej grupy tworzy się poprzez dodanie do odpowiedniej cyfry końcówki -teen (oznacza -naście). Zwróć uwagę, że w niektórych przypadkach (np. 13, 15) nieco inna jest pisownia i wymowa samej cyfry.

10 - ten (ten)

11 - eleven (ilewen)

12 - twelve (tłelf)

13 - thirteen (fertin)

14 - fourteen (fortin)

15 - fifteen (fiftin)

16 - sixteen (sikstin)

17 - seventeen (sewentin)

18 - eighteen (ejtin)

19 - nineteen (najntin)

Liczby po angielsku od 20 w do 99

Kolejne liczby w języku angielskim tworzy się dodając końcówkę -ty do liczby dziesiętnej, przecinka, a następnie podaniu cyfry jednostkowej. Na przykład liczbę 72 zapiszemy: seventy-two. Pamiętaj jednak o kilku wyjątkach: 20, 30, 40 i 50, które zapisujemy i wymawiamy nieco inaczej.

20 - twenty

30 - thirty

40 - forty

50 - fifty

60 - sixty

70 - seventy

80 - eighty

90 - ninety

Liczby po angielsku od 100 do 999

Liczby powyżej setki tworzy się poprzez podanie liczby setek, dodanie słowa hundred a potem, jeżeli nie jest to liczna okrągła, ewentualnej końcówki (liczby lub cyfry). Setki i następujące po nich dziesiątki lub jedności łączymy spójnikiem and. Na przykład liczbę 125 powinnaś zapisać w ten sposób: one hundred and twenty-five. W przypadku liczb powyżej setki obowiązują te same wyjątki co przy poprzedniej grupie.

