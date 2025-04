trudności w nauce języków obcych

Reklama

Zacznij od kursu języka obcego

Pierwszym, oczywistym krokiem, gdy nauka w szkole nie idzie zbyt dobrze, jest zapisanie się na kurs języka obcego. Szkoły językowe prześcigają się w ofertach. Niektóre oferują słuchaczom kursy w małych grupach, inne zaś proponują spore zniżki. Również sama oferta metod nauczania i coraz oryginalniejszych technik przyswajania języka jest bardzo szeroka. Czy jednak każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie? Niekoniecznie.

Jeśli trudność sprawia konkretny aspekt językowy, np. gramatyka, to istnieje mała szansa, że na kursie skupimy się tylko na niej. Dobry lektor, pracujący w renomowanej placówce, takiej jak m.in. Lincoln, będzie starał się realizować zajęcia tak, by odpowiedzieć na potrzeby większego grona słuchaczy. W ofercie wspomnianej szkoły językowej jest także angielski online z lektorem.

Nie bez wpływu jest także charakter danej osoby. Jeśli słuchacz nie przepada za wypowiadaniem się publicznie, czuje się niekomfortowo w szerszym gronie, kursy grupowe nie będą dobrym pomysłem. Z drugiej strony, jest też wiele osób, których grupa wręcz napędza i motywuje do nauki. Nie zapominajmy także o cenie, bo będzie ona na pewno korzystniejsza w porównaniu z zajęciami indywidualnymi.

Zacznij chodzić na indywidualne kursy językowe

Zdarza się, że uczeń mający problemy z nauką w szkole, uczęszcza na korepetycje. Takie rozwiązanie także ma szereg zalet. Zajęcia indywidualne można wykupić w większości szkół językowych, możemy też wybrać korepetytora z ogłoszenia bądź z polecenia. Oczywiście, mamy także do wyboru studentów studiów językowych, doświadczonych nauczycieli i native Decydując się na zajęcia indywidualne, warto odbyć zajęcia próbne z kilkoma nauczycielami i wybrać tego, z którym współpracowało się nam najlepiej.

Największym plusem nauczania indywidualnego jest jednak to, że mając konkretny problem językowy, podczas lekcji można skupiać się przede wszystkim na nim – nauczyciel skupia się tylko na jednym uczestniku zajęć, dlatego może dać z siebie sto procent.

Przetestuj aplikacje do nauki języków

Aplikacje do nauki języka to stosunkowo nowa metoda nauki. Z pewnością nie zastąpi ona tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy na linii nauczyciel-uczeń, jednak jest doskonałym sposobem na dodatkową pracę z językiem. W odróżnieniu od kursów grupowych i indywidualnych, które mają określoną porę i częstotliwość, po aplikację możemy sięgnąć zawsze gdy znajdziemy czas. Aplikacje często pozwalają także na śledzenie postępów poprzez liczne statystyki, systemy punktowe czy wykresy, co również możemy zaliczyć do ich zalet. Warto także wspomnieć, że gama aplikacji do nauki języków wciąż się poszerza, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie.

Sięgnij po seriale, piosenki, podcasty i audiobooki

Seriale to dobra metoda nauki, zwłaszcza dla osób, które mają problem z rozumieniem ze słuchu oraz z wymową. Oglądając seriale „osłuchujemy się” z akcentami z różnych stron świata, z różnymi głosami. Jeśli jednak nie jesteśmy fanami seriali czy filmów, umiejętność rozumienia ze słuchu i prawidłowej wymowy możemy szlifować słuchając interesujących nas podcastów, audiobooków, piosenek. Warto wspomnieć, że są to metody odpowiednie dla osób, które już mają opanowane podstawy. Jednocześnie, wybierając film czy audycję, należy się kierować także własnymi zainteresowaniami, by nauka sprawiała nam przyjemność.

Zasada walki z trudnościami z językiem obcym jest prosta: zidentyfikuj, z czym masz największy problem i dobierz metodę jego eliminacji. Śledź swoje postępy, a jeśli poczujesz, że dana metoda nie przynosi oczekiwanych efektów – zmień nauczyciela bądź technikę przyswajania wiedzy.

Jak uczyć się angielskiego:

Angielski w restauracji - przydatne zwroty

Reklama

Nauka angielskiego w domu