Nauka kolorów po angielsku nie jest trudna – to w końcu nie za duży zbiór nazw barw. Wystarczy nauczyć się 13 kolorów najbardziej popularnych i znanych. Wiedząc jak opisywać odcień ciemny i jasny, już uda się przekazać informację o konkretnej barwie. To oznacza znajomość jedynie 15 angielskich słów. Znajomość nietypowych kolorów po angielsku będzie z pewnością dla rozmówcy dużym zaskoczeniem i wzniesie twój angielski na wyższy poziom. Zacznij szybką naukę angielskiego od nazw kolorów.

Reklama

Spis treści:

Do podstawowych kolorów należą 3 barwy, które warto uzupełnić o dwa dodatkowe. Oto one wraz z ich nazwami po angielsku i wymową:

żółty – yellow (jeloł),

(jeloł), czerwony – red (red),

(red), niebieski – blue (blu).

(blu). biały – white (łajt),

(łajt), czarny – black (blek).

Paleta barw może być bardzo obszerna. Zwykle tworzy się je z kolorów podstawowych. Poniżej znajdziesz wymowę fonetyczną i prawidłową pisownię najpopularniejszych kolorów. Ten zestaw nazw to idealna nauka kolorów po angielsku dla dzieci lub początkujących. Przydadzą się w szkole lub podczas codziennych rozmów w tym języku.

Tabela kolorów po angielsku:

Mniej typowe kolory to odcienie najpopularniejszych barw, które opisuje się, także po angielsku, jako jasne, ciemne, pastelowe, jaskrawe itp.

Poniżej najczęściej stosowane w języku angielskim przymiotniki stosowane do opisywania kolorów wraz z ich wymową (w nawiasie):

jasny – light (lajt), np. light blue, czyli jasnoniebieski,

– light (lajt), np. light blue, czyli jasnoniebieski, ciemny – dark (dark), np. dark red, czyli ciemnoczerwony,

– dark (dark), np. dark red, czyli ciemnoczerwony, blady – pale (pejl), np. pale green, czyli bladozielony,

– pale (pejl), np. pale green, czyli bladozielony, pastelowy – pastel (pastel), np. pastel yellow, czyli pastelowy żółty,

– pastel (pastel), np. pastel yellow, czyli pastelowy żółty, wściekły, intensywny – hot (hot), np. hot red, czyli intensywny czerwony czy też żywoczerwony,

– hot (hot), np. hot red, czyli intensywny czerwony czy też żywoczerwony, neonowy – neon (nijon), np. neon yellow, czyli neonowy żółty,

– neon (nijon), np. neon yellow, czyli neonowy żółty, perłowy – pearl (perl), np. perl blue, czyli perłowoniebieski,

– pearl (perl), np. perl blue, czyli perłowoniebieski, stonowany – toned (tond), np. toned violet, czyli stonowany filetowy,

– toned (tond), np. toned violet, czyli stonowany filetowy, jaskrawy, błyszczący – glowing (glołing), np. glowing orange, czyli jaskrawy pomarańczowy.

Poza opisywaniem barw, w języku angielskim funkcjonują nietypowe kolory, które znamy też z języka polskiego, np.: antracytowy, purpurowy itp. Oto nietypowe kolory po angielsku wraz z wymową (w nawiasie):

amarantowy – amaranth (amaranf),

kobaltowy żółty – aureolin (orilin),

antracytowy – anthracite (anfracajt),

beżowy – beige (beż),

błękitny – sky-bule (skaj blu),

bordowy – maroon (maruun),

bursztynowy – amber (ember),

chabrowy – periwinkle (perłinkl),

dżinsowy – denim blue (denim blu),

granatowy – navy blue (nejwi blu),

kruczoczarny – jet black (dżet blek),

karmazynowy – crimson (krimzon); zatem nazwa zespołu King Crimson znaczy karmazynowy król,

karminowy – carmine (karmajn),

kość słoniowa – ivory (ajwory),

łososiowy – salmon (salmon),

modry – cerulean (siruljan),

oliwkowy – olive (oliw),

onyksowy – onyx (oniks),

popielaty – ash (esz),

rdzawy czerwony – rusty red (rasti red),

rubinowy – ruby (rubi); tytuł „Ruby tuesday” znaczy więc rubinowy wtorek,

seledynowy – celadon (seludon),

stalowy – steel (stil),

szafirowy – sapphire (safajer),

szkarłatny – scarlet (skarlet),

szmaragdowy – smaragdine (smaragdin),

śliwkowy – plum (plam),

ultramaryna – ultramarine (altramerajn).

Nietypowe kolory po angielsku można też opisywać tak, jak my to robimy w języku polskim, używając takich słów jak: czerwonawy, niebieskawy, zielonkawy itp. W języku angielskim także dodaje się specyficzną końcówkę do nazwy koloru (czasami dublując ostatnią spółgłoskę w nazwie koloru). Brzmi ona – ish (isz). I tak:

reddish (redisz) – to kolor czerwonawy,

(redisz) – to kolor czerwonawy, bluish (bluisz) – niebieskawy,

(bluisz) – niebieskawy, yellowish (jelołisz) – żółtawy,

(jelołisz) – żółtawy, greenish (grinisz) – zielnokawy,

(grinisz) – zielnokawy, violetish (wajoletisz) – fioletowawy.

Znając ten sposób można nietypowe kolory po angielsku opisywać dokładniej, gdyż np.:

yellowish green oznacza żółtawy zielony,

oznacza żółtawy zielony, blueish gray oznacza niebieskawy szary,

oznacza niebieskawy szary, violetish red oznacza czerwień wpadającą w fiolet,

oznacza czerwień wpadającą w fiolet, greenish blue oznacza kolor niebieskawozielony.

fot. Nietypowe kolory po angielsku/ Adobe Stock, Viks_jin

Czasami, zwykle wśród grafików, funkcjonują skróty kolorów po angielsku. Oto one:

blue – BL,

brown – BR,

green – GN,

grey – GY,

orange – OR,

purple – PR,

red – RD,

white – WH lub WT,

yellow – YL,

pink – PK,

light brown inaczej tan – TN,

beige – BG,

black – BK,

złoty – GD,

ivory – IV,

olive – OL,

violet – VT.

Istnieją też skróty pozwalające precyzować kolory:

jasny – LT, np. light blue: LT BL,

– LT, np. light blue: LT BL, ciemny – DK, np. dark green: DK GN.

Reklama

Czytaj także:

Alfabet angielski – wymowa fonetyczna liter po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – przydatne zwroty i wyrażenia

Jak napisać życzenia urodzinowe po angielsku?