jak przygotować się do egzaminu z języka obcego

Sięgaj po obcojęzyczne seriale i filmy!

W rozwinięciu zdolności rozumienia tekstu słuchanego pomóc może nam szeroka oferta serwisów streamingowych. Dzięki oglądaniu filmów czy seriali w oryginalnej wersji językowej, możemy przyzwyczaić uszy do różnych akcentów, nauczyć się wyłapywać pojedyncze słówka, czy przyswoić zupełne nowe wyrazy i zwroty. W razie wątpliwości, wystarczy włączyć napisy, by sprawdzić, czy się nie przesłyszeliśmy. Jednocześnie opcja ta pozwala na zrelaksowanie się przy ulubionym serialu i poszerzanie kulturowych horyzontów!

Czytaj newsy w języku, którego się uczysz!

Osoby lubiące być na bieżąco mogą postawić na „codzienną prasówkę”, w oparciu o informacje zamieszczane na serwisach obcojęzycznych. W ten sposób można bowiem zarówno dowiedzieć się, co wydarzyło się na świecie, a także poćwiczyć język. Takie ćwiczenie pomaga poznać słówka, które mogą przydać się zarówno na egzaminie, jak i w życiu codziennym. Co więcej, czytanie artykułów skierowanych do native speakerów jest także doskonałym ćwiczeniem czytania ze zrozumieniem!

Wykonuj testy językowe z lat ubiegłych!

Aby zdobyć dostęp do arkuszy z lat ubiegłych, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę interesującego nas egzaminu z języka obcego, by znaleźć masę ćwiczeń, które pozwolą nam utrwalić problematyczne kwestie. Zazwyczaj udostępniany jest także klucz odpowiedzi, który pozwoli Ci na samodzielne sprawdzenie, jak dobrze Ci poszło!

Zdecyduj się na kurs online!

Nadal nie czujesz się zbyt pewnie? Weź pod uwagę udział w zajęciach prowadzonych online, przez renomowaną szkolę językową – np. Lincoln. Doświadczony prowadzący omawia z grupą kursantów wszystkie zagadnienia, potrafi także dobrać odpowiednie do zaawansowania uczniów pomoce dydaktyczne. Kurs języka obcego online pozwala także na aktywne używanie języka mówionego, co jest niezwykle istotne w przypadku takich egzaminów jak CAE czy matura, które posiadają także część ustną!

Znajdź rozwiązanie idealne dla siebie!

Każda metoda nauki ma swoje plusy i minusy. Ćwiczenia, newsy i filmy online są łatwo dostępne, nie zapewnią jednak szansy na to, by porozmawiać w obcym języku. Tu przewagę mają kursy – np. angielski online z lektorem. Mając w perspektywie podejście do egzaminu, warto zainwestować w tę metodę nauki języka. Przy dobrym łączu internetowym, odrobinie zapału i motywacji, kurs przez Internet zapewni nam wszystko czego potrzebujemy, by zdać egzamin celująco!

