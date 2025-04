Alfabet angielski - wymowa fonetyczna liter po angielsku. Przydatny poradnik i ściąga do druku

Ściąga: alfabet angielski z wymową fonetyczną do wydruku. Sprawdź, jak wymawiać poszczególne litery alfabetu angielskiego, by nie popełnić błędu. Ej, bi, si, di, i... To kolejne litery alfabetu po angielsku. Jego opanowanie to pierwszy krok w nauce języka angielskiego.