Kto z nas lubi zostawać w pracy po godzinach? Oczywiście zwykle każdy stara się zrobić wszystkie zadania, jakie ma na dany dzień i wyjść o czasie. Niekiedy jednak jest konieczność zostania dłużej, bo np. jest pilny projekt do zrobienia. Niechętnie, ale zostajemy te dodatkowe godziny. Pocieszeniem może być fakt, że za pracę w godzinach nadliczbowych prawo pracy gwarantuje nam wyższą stawkę. O ile? Podpowiadamy!

Ile należy się za nadgodziny?

Kwestia ta zależy od tego, jakie są to nadgodziny. Zgodnie z kodeksem pracy nadgodziny rozróżnione są ze względu na to, kiedy i w jakim wymiarze są wykonywane. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości:

100 proc. wynagrodzenia - gdy praca wykonywana jest w nocy, niedziele lub święta (które nie są dniami pracy danego pracownika) lub w dniu wolnym, który przysługuje pracownikowi w danym tygodniu w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

Co to znaczy? Jeżeli pracodawca nakazuje ci pracę w nocy, niedzielę lub święto lub gdy w danym tygodniu masz np. wolną środę, a pracodawca nakazuje ci pracować w tę środę - wówczas za każdą przepracowaną godzinę w danym dniu otrzymujesz o 100 proc. więcej wynagrodzenia od stawki przewidzianej w umowie. Za cały dzień takiej pracy otrzymujesz zatem wynagrodzenie jak za 2 zwykłe dni pracy.

50 proc. wynagrodzenia - gdy praca wykonywana jest w innych przypadkach niż powyższe.

Co to znaczy? Jeżeli w danym dniu masz do przepracowania 8 godzin, a pracodawca nakazuje ci zostać kolejne 2, wówczas za każą godzinę powyżej tych zwykłych 8 godzin otrzymujesz o 50 proc. więcej wynagrodzenia. To znaczy, że za pracę w nadgodzinach w wymiarze 2 godzin dziennie otrzymasz wynagrodzenie jak za 3 zwykłe godziny.

Kiedy pracodawca może nakazać ci pracować w nadgodzinach?

Taka praca dopuszczalna jest wyłącznie w 2 przypadkach:

gdy jest konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia ludzkiego lub usunięcia jakiejś awarii;

gdy występują szczególne, wyjątkowe potrzeby pracodawcy.

