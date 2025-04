Dlaczego pracujemy po godzinach?

W dzisiejszych czasach praca po godzinach to standard. Nikogo już nie dziwią opowieści znajomych, którzy przyznają, że wracają do domu około północy. Pieniądze nie mają tutaj nic do rzeczy, gdyż bardzo często za nadgodziny nie dostaje się premii. Dlaczego w takim razie zostajemy w pracy dużo dłużej? Dla kogo nadgodziny są koszmarem, a dla kogo przyjemnością?